¿Colegios pasarán a CLASES VIRTUALES por el fenómeno El Niño? Estas son las MEDIDAS anunciadas por Minedu

Ante el fenómeno El Niño , el Ministerio de Educación implementará acciones para garantizar la continuidad del servicio educativo en el país, priorizando las clases presenciales.

Fenómeno El Niño pone en alerta a colegios: Minedu aclara si habrá clases virtuales | Composición: Wapa / Captura de pantalla Andina

Fenómeno El Niño pone en alerta a colegios: Minedu aclara si habrá clases virtuales | Composición: Wapa / Captura de pantalla Andina

Ante el posible impacto del fenómeno El Niño en diversas regiones del país, el Ministerio de Educación (Minedu) informó sobre las acciones que implementará para garantizar la continuidad del servicio educativo. La entidad aclaró que su principal objetivo será mantener las clases presenciales el mayor tiempo posible y adoptar medidas preventivas que permitan proteger a estudiantes, docentes e infraestructura educativa frente a eventuales emergencias climáticas.

¿Cuándo podrían aplicarse las clases virtuales por el fenómeno El Niño?

El Ministerio de Educación precisó que la educación a distancia será considerada únicamente como una medida excepcional y de último recurso. Según informó RPP Noticias, la prioridad del sector es asegurar que los estudiantes continúen asistiendo a clases de manera presencial, incluso en escenarios de emergencia ocasionados por lluvias intensas o inundaciones.

La información fue confirmada por Miguel Antonio Gonzales Lara, jefe de la Oficina Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres del Minedu, quien explicó que antes de recurrir a la modalidad virtual se agotarán todas las alternativas disponibles para mantener el desarrollo de las actividades académicas.

Entre las acciones previstas se encuentra la coordinación con los gobiernos regionales para trasladar temporalmente a los estudiantes a espacios seguros que permitan continuar con las clases. Entre las opciones evaluadas figuran locales comunales, coliseos deportivos e incluso otras instituciones educativas cercanas que cuenten con las condiciones necesarias para recibir a los escolares.

Solo en aquellos casos donde no sea posible habilitar estos espacios alternativos, las autoridades analizarán la implementación temporal de las clases virtuales. De esta manera, el sector busca evitar interrupciones en el proceso educativo y garantizar que los estudiantes continúen con su formación pese a las dificultades que puedan generar los fenómenos climáticos.

Las medidas que implementará el Minedu para enfrentar los efectos de El Niño

Como parte de su estrategia de prevención y respuesta, el Ministerio de Educación puso en marcha un plan basado en tres ejes fundamentales. Estas acciones están orientadas a proteger a la comunidad educativa, asegurar la continuidad de las clases y supervisar constantemente el estado de las instituciones educativas ubicadas en zonas vulnerables.

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, actualmente existen alrededor de 7.400 instituciones educativas que podrían verse afectadas por el incremento de lluvias y posibles inundaciones asociadas al fenómeno El Niño. Por ello, el ministerio intensificó las labores de monitoreo para identificar riesgos y actuar de manera oportuna.

Asimismo, se anunció el próximo lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá a los directores de instituciones educativas reportar emergencias en tiempo real ante las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y el Centro de Operaciones de Emergencia. Esta herramienta busca agilizar la comunicación y la atención de incidentes que puedan comprometer el desarrollo de las actividades escolares.

Otra de las medidas que se encuentra en evaluación es la posibilidad de adelantar la culminación del año académico en los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) ubicados en las regiones que podrían registrar mayores afectaciones por los eventos climáticos.