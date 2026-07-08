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El Niño pone en ALERTA a cuatro regiones del Perú: revisa el mapa de las zonas más vulnerables

Casi ocho millones de personas viven en zonas con alto riesgo de inundaciones, huaicos y deslizamientos, según el mapa elaborado por el Cenepred en medio del Fenómeno de El Niño.

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    El Niño pone en ALERTA a cuatro regiones del Perú: revisa el mapa de las zonas más vulnerables

    Cerca de ocho millones de peruanos se encuentran en zonas con riesgo muy alto ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, de acuerdo con un mapa elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). El estudio advierte sobre la vulnerabilidad de millones de personas frente a inundaciones, desbordes de ríos, huaicos y deslizamientos, y plantea la necesidad de reforzar las acciones de prevención.

    La información, difundida por ATV, señala que 22 departamentos presentan un nivel de riesgo muy alto por inundaciones vinculadas a El Niño Costero. En total, 209 distritos concentran esta condición y albergan a 7 millones 951 mil habitantes, según el análisis elaborado por el Cenepred con base en información técnica e histórica sobre la exposición del territorio nacional.

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    Regiones con mayor exposición

    El estudio ubica a Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima entre las regiones más vulnerables ante los efectos de lluvias intensas. Además de la población, el informe advierte que más de 2,4 millones de viviendas se encuentran en áreas donde podrían registrarse inundaciones, huaicos y deslizamientos.

    El impacto también alcanzaría infraestructura esencial. Miles de hectáreas de cultivos, instituciones educativas, establecimientos de salud, carreteras y vías urbanas figuran dentro de las zonas expuestas, lo que incrementa la necesidad de adoptar medidas preventivas antes de la temporada de lluvias.

    Los meses de mayor riesgo

    El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) reportó anomalías de entre 5 °C y 6 °C en la temperatura del mar y del aire frente al litoral peruano. Aunque se prevé una reducción temporal de estas condiciones en los próximos meses, los especialistas advierten que hacia finales de año el fenómeno podría intensificarse nuevamente.

    Según el reporte citado por ATV, enero, febrero y marzo serán los meses de mayor riesgo, por lo que se exhorta a las autoridades nacionales, regionales y locales a fortalecer las acciones de prevención, preparación y respuesta para reducir el impacto sobre la población y los servicios básicos.

    El mapa elaborado por el Cenepred busca identificar las zonas más vulnerables para facilitar la planificación de medidas de mitigación y la gestión de emergencias, ante un escenario que podría afectar a millones de personas y comprometer infraestructura clave en distintas regiones del país.

    SOBRE EL AUTOR:
    El Niño pone en ALERTA a cuatro regiones del Perú: revisa el mapa de las zonas más vulnerables
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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