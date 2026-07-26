Novia de Mark Vito SE SINCERA sobre su VERDADERA relación con Keiko Fujimori tras llegada a la presidencia: "Nosotros entendemos"

Mark Vito Villanella y Leslie Echavarría hablaron sobre su relación familiar con Keiko Fujimori tras su elección como presidenta del Perú.

Mark Vito Villanella y su pareja Leslie Echavarría se pronunciaron sobre la relación que mantienen con el entorno familiar del estadounidense, luego de asistir a un evento organizado por Team Reales. Durante su encuentro con los medios, la pareja fue consultada sobre la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia del Perú y cómo es actualmente la convivencia entre ellos.

Novia de Mark Vito revela cómo es su relación con Keiko Fujimori

Durante la entrevista brindada al portal Show.pe, Leslie Echavarría aseguró que, pese a los comentarios que buscan generar enfrentamientos en redes sociales, la realidad dentro del círculo familiar es diferente. La pareja de Mark Vito explicó que existe una relación basada en el respeto y la buena comunicación.

La empresaria decidió aclarar los rumores que han circulado en redes sociales sobre una supuesta rivalidad con la lideresa de Fuerza Popular, destacando que existe respeto y una relación cordial dentro de la familia, especialmente por el vínculo que mantienen con las hijas que Mark Vito tiene con Keiko Fujimori.

Echevarría resaltó que Mark Vito mantiene una buena relación con la madre de sus hijas y que ella también ha construido un vínculo positivo con las menores, quienes forman parte importante de su vida.

"Nosotros entendemos que las redes puedan generar siempre conflictos o rivalidades, pero en realidad Mark tiene una excelente relación con la mamá de sus hijas y de hecho yo también tengo una relación muy bonita con sus hijas, esa relación es muy cordial conmigo, entonces siempre le vamos a desear lo mejor", aseguró.

Por su parte, Mark Vito también fue consultado sobre la nueva etapa política que inicia Keiko Fujimori y expresó sus mejores deseos para quien fue su esposa durante varios años.

"Ella sabe que le deseo todo el éxito del mundo y su éxito es el éxito de todo el país. Entonces, que sigan los éxitos", sentenció.

Asimismo, el empresario acompañó sus palabras con un saludo por las celebraciones de Fiestas Patrias, reafirmando una postura de cordialidad frente a este nuevo escenario político: "Así es, que viva Perú y felices fiestas patrias".

¿Cómo fue el encuentro de Keiko Fujimori con Leslie Echevarría?

En una reciente entrevista para el pódcast de 'El Flaco Granda', Keiko Fujimori reveló detalles sobre el momento en que decidió conocer personalmente a Leslie Echavarría, actual pareja de Mark Vito.

La presidenta electa explicó que la situación ocurrió antes de un viaje familiar en el que su hija mayor, Kyara Villanella, compartiría tiempo con su padre y la empresaria. Según contó, consideró importante que su hija estuviera cómoda con la situación antes de tomar cualquier decisión.

Fujimori relató que Mark Vito le comunicó sus planes de viajar junto a Leslie, pero ella le indicó que primero debía consultar con Kyara, ya que sería ella quien compartiría ese momento con la nueva pareja de su padre.

"Hubo un viaje que hizo mi hija mayor con su papá y Mark me dice: ‘Quiero viajar con Leslie, ¿te molesta?’. Yo le respondí: ‘No, no me molesta, pero primero pídele permiso a tu hija porque la que va a viajar con tu enamorada es ella y si Kyara no tiene problemas, yo tampoco’", contó Fujimori.

Además, la lideresa política señaló que quiso conocer personalmente a Leslie Echavarría antes del viaje de su hija y destacó la impresión positiva que tuvo durante ese encuentro.