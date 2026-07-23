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Keiko Fujimori promete invitar a BTS a Palacio de Gobierno y sorprende con inesperada confesión

Luego del evento histórico de BTS con Claudia Sheinbaum en CDMX, Keiko Fujimori asegura que invitará a la famosa banda surcoreana al Palacio de Gobierno y explica su motivo.

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    Keiko Fujimori promete invitar a BTS a Palacio de Gobierno y sorprende con inesperada confesión
    Keiko Fujimori quiere balcanozo con BTS y pide a fans recomendaciones de canciones. | Composición Wapa
    Keiko Fujimori promete invitar a BTS a Palacio de Gobierno y sorprende con inesperada confesión

    En un movimiento inesperado, Keiko Fujimori anunció en una transmisión en vivo que planea extender una invitación al popular grupo BTS para visitar el Palacio de Gobierno durante su prevista llegada a Lima en octubre de 2026.

    Las superestrellas del k-pop causaron sensación con un memorable evento desde el Palacio Nacional en México junto a Claudia Sheinbaum. La imagen recorrió el mundo y encendió la esperanza del ARMY en Perú de brindarle una recepción similar en la Casa de Pizarro.

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    Keiko Fujimori y su compromiso con BTS

    En una reciente emisión en vivo, Keiko Fujimori, a pocos días de su toma de posesión como presidenta del Perú, habló sobre el entusiasmo por la llegada de BTS a Lima y la posibilidad de que puedan visitar el Palacio de Gobierno.

    Fujimori expresó su intención de darles la bienvenida. "Estaremos atentos a su llegada. Me comprometí a recibirlos en Palacio, al igual que en México. Cumpliré mi promesa, no se preocupen", declaró.

    También mencionó las actividades de reforestación lideradas por ARMY alrededor del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. "Sé que están plantando árboles cerca del aeropuerto gracias a las fans de BTS para mejorar la apariencia de la ciudad", comentó.

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    Fujimori reiteró su intención de invitar a RM, Jin, V, Jungkook, Suga, Jimin y J-Hope, con el objetivo de proporcionar a los seguidores un momento memorable. "Deseamos invitarlos para que los fans puedan disfrutar de un encuentro cercano", explicó.

    Aunque no conoce mucho de la música de BTS, se mostró entusiasmada por aprender más e invitó a los fans a recomendarle canciones. "No conozco sus canciones todavía, pero comenzaré a escucharlas. ¿Qué canciones me sugieren? Voy a aprenderme dos", concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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