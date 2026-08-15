Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

Naldy Saldaña llora y cuenta toda su verdad con la Chola Chabuca

Este sábado llega al Reventonazo, Naldy Saldaña, junto a sus padres y quiere seguir luchando por alcanzar sus sueños.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Naldy Saldaña llora y cuenta toda su verdad con la Chola Chabuca
    Naldy Saldaña pasó un mal momento tras ir a declarar a la Depincri de SJL.
    Naldy Saldaña llora y cuenta toda su verdad con la Chola Chabuca

    La cantante Naldy Saldaña llegó al Reventonazo de la Chola para contar toda su verdad respecto al acoso y hostigamiento que vivió en la orquesta La Bella Luz por parte del exdirector musical César Sánchez, y se verá este sábado a las 8.00 p. m. por América Televisión.

    Recordemos que hace unas semanas, Naldy Saldaña denunció judicialmente a César Sánchez y mostró los videos donde el músico afecta su integridad y honor.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Hijo mayor de María Pía Copello fue internado en UCI tras sufrir fuerte accidente: "Sufrió un desprendimiento del..."

    "Esto ya ha pasado antes... todo esto me ponía mal", afirmó en medio de lágrimas Naldy Saldaña en parte de la reveladora entrevista que concedió a la Chola Chabuca; y donde estuvo acompañada de sus padres y hermana, quienes se han convertido en su apoyo. Toda la entrevista se verá este sábado a las 8.00 p. m. en El Reventonazo de la Chola por América Televisión.

    Además, Naldy quiere demostrar que es una mujer fuerte y, por ello, hasta se animó a cantar en vivo para superar el mal momento y seguir en la lucha de sus sueños.

    Chola Chabuca la respalda

    En el programa del último sábado, la Chola Chabuca respaldó a la cantante Naldy Saldaña tras las denuncias por acoso y hostigamiento que realizó en los últimos días, y espera que haya justicia por lo sucedido.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: ¡GOLPE AL BOLSILLO! La Bella Luz afrontaría EXORBITANTE MULTA tras denuncia de Naldy Saldaña

    "Hoy quisiéramos hacer solo un alto para decirle que estamos con ella, que nos solidarizamos, que deseamos que este momento arribe en un acto de justicia para con ella y de empoderamiento para otros y otras que se hayan visto afectadas por situaciones similares en cualquier ámbito de la vida", comentó la Chola Chabuca.

    SOBRE EL AUTOR:
    Naldy Saldaña llora y cuenta toda su verdad con la Chola Chabuca
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Alondra García Miró REACCIONA tras 'CONTACTO' de Paolo Guerrero y revela CÓMO SE SIENTE: "Lo único que va a..."

    ¿Por qué Kenji Fujimori no tuvo hijos con su esposa Érika Muñoz? Se sincera sobre el MOTIVO que truncó sus planes: "Se pasa..."

    ¡ESCALOFRIANTE ACUSACIÓN! Actor peruano asegura que sus excompañeros le hicieron brujería y quisieron “desaparecerlo”: “No estoy bromeando”

    ¡INDIGNANTE! Se revela NUEVO VIDEO donde Naldy Saldaña es sorprendida por César Sánchez y ella no oculta su REACCIÓN

    Hijo mayor de María Pía Copello fue internado en UCI tras sufrir fuerte accidente: "Sufrió un desprendimiento del..."

    Lo más vistos en Farándula

    ¡GOLPE AL BOLSILLO! La Bella Luz afrontaría EXORBITANTE MULTA tras denuncia de Naldy Saldaña

    Camioneta de Karla Tarazona sufre accidente en Surco: ¿Christian Domínguez iba manejando?

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 19.80
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 33.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;