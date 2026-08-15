Naldy Saldaña llora y cuenta toda su verdad con la Chola Chabuca

Naldy Saldaña llora y cuenta toda su verdad con la Chola ChabucaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La cantante Naldy Saldaña llegó al Reventonazo de la Chola para contar toda su verdad respecto al acoso y hostigamiento que vivió en la orquesta La Bella Luz por parte del exdirector musical César Sánchez, y se verá este sábado a las 8.00 p. m. por América Televisión.
Recordemos que hace unas semanas, Naldy Saldaña denunció judicialmente a César Sánchez y mostró los videos donde el músico afecta su integridad y honor.
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"Esto ya ha pasado antes... todo esto me ponía mal", afirmó en medio de lágrimas Naldy Saldaña en parte de la reveladora entrevista que concedió a la Chola Chabuca; y donde estuvo acompañada de sus padres y hermana, quienes se han convertido en su apoyo. Toda la entrevista se verá este sábado a las 8.00 p. m. en El Reventonazo de la Chola por América Televisión.
Además, Naldy quiere demostrar que es una mujer fuerte y, por ello, hasta se animó a cantar en vivo para superar el mal momento y seguir en la lucha de sus sueños.
Chola Chabuca la respalda
En el programa del último sábado, la Chola Chabuca respaldó a la cantante Naldy Saldaña tras las denuncias por acoso y hostigamiento que realizó en los últimos días, y espera que haya justicia por lo sucedido.
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"Hoy quisiéramos hacer solo un alto para decirle que estamos con ella, que nos solidarizamos, que deseamos que este momento arribe en un acto de justicia para con ella y de empoderamiento para otros y otras que se hayan visto afectadas por situaciones similares en cualquier ámbito de la vida", comentó la Chola Chabuca.