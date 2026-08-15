Naldy Saldaña llora y cuenta toda su verdad con la Chola Chabuca

Este sábado llega al Reventonazo, Naldy Saldaña , junto a sus padres y quiere seguir luchando por alcanzar sus sueños.

La cantante Naldy Saldaña llegó al Reventonazo de la Chola para contar toda su verdad respecto al acoso y hostigamiento que vivió en la orquesta La Bella Luz por parte del exdirector musical César Sánchez, y se verá este sábado a las 8.00 p. m. por América Televisión.

Recordemos que hace unas semanas, Naldy Saldaña denunció judicialmente a César Sánchez y mostró los videos donde el músico afecta su integridad y honor.

"Esto ya ha pasado antes... todo esto me ponía mal", afirmó en medio de lágrimas Naldy Saldaña en parte de la reveladora entrevista que concedió a la Chola Chabuca; y donde estuvo acompañada de sus padres y hermana, quienes se han convertido en su apoyo. Toda la entrevista se verá este sábado a las 8.00 p. m. en El Reventonazo de la Chola por América Televisión.

Además, Naldy quiere demostrar que es una mujer fuerte y, por ello, hasta se animó a cantar en vivo para superar el mal momento y seguir en la lucha de sus sueños.

Chola Chabuca la respalda

En el programa del último sábado, la Chola Chabuca respaldó a la cantante Naldy Saldaña tras las denuncias por acoso y hostigamiento que realizó en los últimos días, y espera que haya justicia por lo sucedido.