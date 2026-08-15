¡ESCÁNDALO EN LA BELLA LUZ! ¿Quién es la mujer que habría agredido a Naldy Saldaña cuando acudió a declarar?: "Tú querías, dile"

Naldy Saldaña fue increpada por dos mujeres cuando llegó a la Depincri por su denuncia contra César Sánchez. Rosario Sasieta pidió acciones legales.

Naldy Saldaña fue atacada por una mujer mientras acudía a la Depincri para rendir su declaración. | Composición Wapa

Naldy Saldaña fue atacada por una mujer mientras acudía a la Depincri para rendir su declaración. | Composición Wapa

Naldy Saldaña vivió un incómodo episodio cuando llegó a la Depincri de San Juan de Lurigancho para continuar con las diligencias por la denuncia presentada contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz por presunto acoso sexual y tocamientos indebidos.

La cantante fue abordada por dos mujeres en los exteriores de la dependencia policial, quienes lanzaron fuertes comentarios mientras una de ellas registraba el momento con su celular. El incidente ocurrió el último jueves 13 de agosto y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

Mujeres increpan a Naldy Saldaña en plena vía pública

La artista llegó a la sede policial horas después de que Oscar Junior, actual líder de La Bella Luz, brindara su declaración. Fue entonces cuando dos mujeres se acercaron para cuestionarla directamente por la denuncia.

“Di la verdad, te gustó”, expresó una de ellas mientras grababa a la cantante. Segundos después, otra mujer intervino entre risas y agregó: “Tú querías, dile”.

La cantante fue a declarar de Depincri de SJL.

El registro provocó numerosas reacciones en plataformas digitales por la forma en que Naldy fue increpada mientras acudía a declarar ante las autoridades.

Según información difundida por el creador de contenido Anthony Quipasa en TikTok, una de las involucradas sería Cynthia Giannina Loayza Campos. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de las autoridades sobre la identidad de ambas mujeres.

Rosario Sasieta pide denunciar a mujeres que increparon a Naldy

El episodio también fue comentado por la abogada Rosario Sasieta durante su participación en 'América Hoy'. La excongresista consideró que las responsables deben ser identificadas y enfrentar las acciones correspondientes.

“Para que se establezca quiénes son esas dos mujeres, se tiene que identificarlas para ser acusadas por violencia, la 30364. ¿Cómo es posible? Estas mujeres tienen que ser denunciadas”, manifestó.

Sasieta sostuvo además que las autoridades deberían intervenir ante este tipo de situaciones y cuestionó que una denunciante tenga que enfrentar ataques mientras participa en las diligencias de su caso.

“Es un trabajo de la policía, si yo fuera fiscal no se me iría nadie, porque no hay derecho a que una chica tenga no solo que revictimizarse a través de la información ante las autoridades, sino sufrir estos vejámenes”, puntualizó.

Caso de Naldy Saldaña continúa bajo investigación

La denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta continúa generando atención mediática. Como parte de las investigaciones, diferentes personas vinculadas a La Bella Luz han sido convocadas para brindar sus declaraciones.