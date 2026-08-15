¡GOLPE AL BOLSILLO! La Bella Luz afrontaría EXORBITANTE MULTA tras denuncia de Naldy Saldaña

El caso Naldy Saldaña podría traer consecuencias económicas para La Bella Luz. Abogado explica en qué escenario la agrupación de cumbia afrontaría una multa de hasta 50 UIT.

El caso que involucra a Naldy Saldaña y César Sánchez Chavesta continúa generando consecuencias y ahora podría alcanzar directamente a la agrupación La Bella Luz. Israel Castillo, abogado de la cantante, explicó que la investigación podría determinar responsabilidades para la empresa y otras personas vinculadas al caso si se comprueba un eventual encubrimiento.

Durante sus declaraciones, el letrado también advirtió sobre una posible sanción económica que podría resultar considerable. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando y qué tendría que ocurrir para que La Bella Luz afronte esta medida? Aquí te contamos lo que se conoce hasta el momento.

¿Por qué La Bella Luz podría recibir una millonaria multa?

En conversación con Pamela Vértiz para 'Día D', Israel Castillo sostuvo que las pesquisas no necesariamente se limitarían a César Sánchez Chavesta. Según explicó, la agrupación podría verse involucrada si se llega a demostrar que sus responsables tenían conocimiento de los hechos denunciados y, pese a ello, permitieron que el exdirector musical continuara desempeñándose en la organización.

El abogado también hizo referencia a la reciente exposición pública de Óscar Custodio junto a integrantes de su familia y miembros actuales de la orquesta. Desde su perspectiva, la decisión de colocar a su hijo, Óscar Junior, como figura al frente de La Bella Luz podría estar relacionada con un intento de separar responsabilidades frente a las posibles repercusiones del proceso.

"Este problema, con la experiencia que yo creo que van a tener, podría derivar en una multa de 50 UIT. Entonces, lo que está haciendo es deslindarse de la responsabilidad y poner al hijo porque él cree que el hecho ya va a pasar de ahí", advirtió el abogado.

Castillo agregó que, de establecerse una eventual responsabilidad de la empresa, Sunafil podría intervenir para analizar las condiciones relacionadas con el caso. La entidad tendría que considerar distintos factores, entre ellos la gravedad de las presuntas irregularidades y la cantidad de trabajadores que podrían estar involucrados, antes de establecer una eventual sanción.

De acuerdo con el cálculo expuesto por el abogado, la penalidad podría llegar hasta las 50 UIT, cifra que actualmente representa aproximadamente S/275.000. No obstante, precisó que cualquier sanción y su monto final dependerán de las investigaciones y de las decisiones que adopten las autoridades correspondientes.

"Son dos caminos: si el señor no se puede hacer responsable del delito, la empresa tendrá que asumir", señaló Castillo al referirse a las eventuales consecuencias para la agrupación si se comprueban responsabilidades.

Integrantes de La Bella Luz podrían ser llamadas a declarar

El representante legal de Naldy Saldaña también aclaró que la denuncia no tendría como objetivo emprender una ofensiva contra las actuales integrantes de La Bella Luz. Frente a los comentarios que circulan en redes sociales, Castillo rechazó que exista una intención de tomar represalias contra las jóvenes que actualmente forman parte de la agrupación.

Sin embargo, explicó que algunas de ellas podrían ser requeridas por las autoridades durante el desarrollo de las investigaciones, debido a que eventualmente contarían con información relevante sobre los hechos que son materia de análisis.

"Quisiera aclarar que, en ningún momento, como se viene dando en las redes, se busca una venganza contra las personas. Las jovencitas de repente no tienen nada que ver, pero son testigos y, lamentablemente, van a tener que declarar", precisó.