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Abogado de Naldy Saldaña revela su DESGARRADOR ESTADO tras denuncia a exdirector de La Bella Luz: "La veo un..."

Su abogado, Israel Castillo, destaca que la joven cantante lidia con el impacto de denunciar contra La Bella Luz, lo que ha generado cuestionamientos sobre su decisión.

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    Naldy Saldaña enfrenta difícil situación | Composición Wapa- Captura de pantalla Instagram
    Abogado de Naldy Saldaña revela su DESGARRADOR ESTADO tras denuncia a exdirector de La Bella Luz: "La veo un..."

    Naldy Saldaña atraviesa una etapa especialmente complicada luego de denunciar al exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos. La joven cantante no solo debe afrontar las repercusiones de haber expuesto públicamente su caso, sino también el impacto emocional que implica enfrentar un proceso legal que ha generado gran atención mediática.

    Su abogado, Israel Castillo, se refirió a la situación que atraviesa su defendida y explicó que tomar la decisión de enfrentarse legalmente a una empresa y exponerse a la opinión pública no ha sido sencillo para ella. En medio de este escenario, la defensa continúa buscando que la investigación avance y se esclarezcan los hechos denunciados.

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    ¿Cómo se encuentra Naldy Saldaña tras denunciar al exdirector de La Bella Luz?

    Israel Castillo reveló que Naldy Saldaña estaría atravesando un momento emocional complejo como consecuencia del proceso legal que decidió iniciar. El abogado explicó que la cantante ha tenido que lidiar no solo con las implicancias legales de su denuncia, sino también con el cuestionamiento que puede surgir al hacer pública una acusación de esta naturaleza.

    “La veo un poquito cuestionada en su decisión, porque es una decisión fuerte ir contra una empresa, someterse a la opinión de la gente”, dijo el letrado en conversación con '24 Horas'.

    El representante legal señaló que la situación ha supuesto una importante carga para la joven, especialmente por la exposición que ha adquirido el caso. Pese a ello, la defensa continúa acompañándola durante las diferentes etapas de la investigación.

    Como parte de las diligencias, Naldy Saldaña pasó por una pericia psicológica, elemento que la defensa considera relevante para establecer el impacto que los hechos denunciados habrían provocado en ella. Este documento podría adquirir importancia dentro de la investigación al momento de determinar las consecuencias de lo ocurrido.

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    Abogado de Naldy Saldaña cuestiona demoras en la investigación

    Además de hablar sobre el estado emocional de su patrocinada, Israel Castillo expresó su preocupación por el ritmo que viene tomando el proceso fiscal contra César Sánchez. Según el abogado, determinadas demoras podrían representar riesgos para el desarrollo de las diligencias y para la conservación de elementos que podrían resultar relevantes para el caso.

    El letrado advirtió sobre la posibilidad de que algunas evidencias puedan desaparecer y también mencionó el riesgo de una eventual salida del país por parte del denunciado.

    En esta etapa, la investigación se encuentra en una etapa inicial y los hechos fueron considerados bajo el artículo 176 del Código Penal, referido al presunto delito de tocamientos indebidos, cuya sanción contempla entre seis y nueve años de prisión.

    Castillo también cuestionó que no se hayan considerado determinados agravantes, entre ellos la presunta coacción. De acuerdo con la defensa, existirían grabaciones que permitirían sustentar esta circunstancia. “Si no hay consentimiento, estamos hablando de un delito”, dejó en claro.

    Defensa busca ampliar la denuncia contra el exdirector de La Bella Luz

    El abogado de Naldy Saldaña adelantó además que su equipo legal evalúa solicitar que la denuncia sea ampliada para incluir el presunto agravante de acoso. Desde su perspectiva, los hechos podrían configurar más de un delito y, por ello, correspondería que la investigación contemple esta posibilidad.

    “Estaríamos hablando de ocho años más, hablamos de diecisiete años, entonces estaríamos hablando de penas duras”, sentenció el abogado de Naldy.

    Mientras el proceso continúa su curso, la defensa de Naldy busca que se realicen las diligencias correspondientes y que los elementos incorporados a la investigación permitan esclarecer las acusaciones formuladas contra el exdirector de La Bella Luz.

    SOBRE EL AUTOR:
    Abogado de Naldy Saldaña revela su DESGARRADOR ESTADO tras denuncia a exdirector de La Bella Luz: "La veo un..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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