Andrés Wiese recorre Cusco para protagonizar una campaña que promueve el turismo de aventura en el Perú

Andrés Wiese y la creadora de contenido Ximena Cano lideran una producción grabada en escenarios naturales del país que busca inspirar a más peruanos a explorar nuevos destinos con comodidad y estilo.

El actor Andrés Wiese vuelve a apostar por su faceta de viajero y amante de la naturaleza al convertirse en el protagonista de una nueva campaña grabada en Cusco, donde recorrió rutas de aventura y algunos de los paisajes más emblemáticos de la región junto a la creadora de contenido Ximena Cano.

La producción, desarrollada por Skechers Perú, tiene como escenario principal diversos atractivos turísticos de Cusco, además de incluir locaciones en Ica y Tarapoto. La iniciativa busca promover el turismo interno y motivar a los viajeros a descubrir nuevos destinos del país a través de experiencias al aire libre.



Durante varios días de grabación, Wiese caminó por senderos, calles empedradas y zonas de altura para poner a prueba una colección de calzado diseñada para actividades outdoor, evaluando aspectos como la comodidad, estabilidad y tracción en diferentes tipos de terreno.

"Viajar siempre ha sido una de mis mayores pasiones. Cada destino representa una nueva historia, nuevos paisajes y la oportunidad de desconectarme de la rutina para reconectar con la naturaleza. Poder vivir esta experiencia en Cusco fue increíble, porque realmente pude comprobar que un buen calzado marca la diferencia cuando pasas varias horas caminando y explorando", comentó el actor.

Wiese señaló que la experiencia fue mucho más que una producción audiovisual. "No se trató solo de grabar una campaña; recorrimos distintos escenarios, caminamos durante largas jornadas y disfrutamos de lugares espectaculares. Lo que más me sorprendió fue sentirme cómodo todo el tiempo. Cuando estás concentrado en disfrutar el viaje y no en tus pies, sabes que llevas el calzado adecuado", agregó.

La campaña también incorpora la participación de Ximena Cano, quien aporta una mirada enfocada en el contenido digital y las experiencias de viaje, reforzando el interés por el turismo de naturaleza y las escapadas dentro del país.

Bajo el concepto "Where Comfort Meets Adventure", la propuesta busca conectar con un público que prioriza las actividades al aire libre y el turismo nacional, destacando la importancia de contar con equipamiento adecuado para recorrer diversos escenarios sin dejar de lado el confort.