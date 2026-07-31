Indecopi lanza alerta sobre famosa marca de LICUADORAS que podrían provocar DESCARGAS ELÉCTRICAS: revisa si la tienes en casa

Indecopi emitió una alerta de consumo tras detectar una posible falla en decenas de licuadoras portátiles que podría exponer a los usuarios a descargas eléctricas durante su uso.

Quienes tienen una licuadora portátil en casa deberán prestar atención a una reciente advertencia emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). La entidad informó sobre una alerta de consumo relacionada con un grupo de equipos que presentan una posible falla de seguridad y que podrían representar un riesgo para los usuarios durante su utilización.

La medida fue comunicada luego de que el fabricante notificara la detección del inconveniente en algunos de sus productos comercializados en el país. Ante esta situación, se ha puesto en marcha un procedimiento para que los consumidores identifiquen si su equipo está comprometido y puedan acceder a una solución sin costo.

¿Qué modelos de licuadoras presentan riesgo de descargas eléctricas?

La alerta de consumo emitida por Indecopi comprende 24 licuadoras eléctricas portátiles de la línea profesional de la marca SAMMIC, las cuales podrían presentar un problema en su sistema de aislamiento.

Indecopi lanza alerta por estas licuadoras

De acuerdo con la entidad, la posible falla permitiría que algunas partes metálicas externas entren en contacto con componentes eléctricos internos, incrementando el riesgo de que el usuario reciba una descarga eléctrica al manipular el equipo.

Entre los modelos incluidos en la advertencia figuran XM-21, XM-22, MB-21, MB-22, B-20, MM-20, MM-20V, XM-31, XM-32, XM-33, MB-31, B-30 y MM-30V, además de otros equipos pertenecientes a la línea profesional de la marca que puedes revisar en este enlace. Si el equipo forma parte de los modelos comprometidos, los usuarios deberán comunicarse con el distribuidor donde realizaron la compra para programar la revisión correspondiente. En caso de no recordar el establecimiento o haber adquirido la licuadora de segunda mano, podrán solicitar atención escribiendo al correo recall@sammic.com. Para conocer más información sobre esta alerta de consumo, pueden consultar el enlace oficial.

Aviso de la marca

El fabricante explicó que el desperfecto fue identificado durante las inspecciones internas de seguridad, motivo por el cual comunicó la situación a Indecopi para informar oportunamente a los consumidores.

Como parte de las acciones preventivas, la empresa realizará el reemplazo gratuito de un componente interno por una versión mejorada, intervención que busca reforzar la seguridad del electrodoméstico sin modificar su funcionamiento ni su rendimiento habitual.

¿Qué hacer si tienes una licuadora de esta marca y modelo en casa?

Indecopi recomendó a los propietarios revisar el modelo de su licuadora para verificar si forma parte de los equipos comprendidos en la alerta de consumo. En caso de que el artefacto esté incluido en la lista, deberán ponerse en contacto con el distribuidor donde realizaron la compra para coordinar la inspección y el cambio de la pieza defectuosa.

Si el producto fue adquirido de segunda mano o el usuario no recuerda el establecimiento donde lo compró, también podrá gestionar la atención directamente con el fabricante mediante los canales habilitados para este procedimiento.

Asimismo, la institución recordó que los consumidores tienen la posibilidad de reportar productos que representen un riesgo para la seguridad a través del Sistema de Alertas de Consumo, plataforma que reúne información sobre artículos potencialmente peligrosos disponibles en el mercado peruano.

El Indecopi recuerda que los consumidores pueden reportar productos que representen riesgos en el siguiente link: www.alertasdeconsumo.gob.pe.