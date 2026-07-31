Durante su charla, Jaime Bayly confesó que sus elecciones como escritor han influido en la pérdida de amistades, señalando que su instinto autodestructivo ha afectado sus relaciones.

Jaime Bayly volvió a acaparar la atención durante la presentación de su más reciente libro, 'Los Golpistas', en la Feria Internacional del Libro. En medio de un diálogo con los asistentes, el periodista y escritor dejó en shock al compartir detalles de su vida personal y sobre el intento de acercamiento íntimo que tuvo con Álvaro Vargas Llosa, hijo del célebre escritor Mario Vargas Llosa y cuya reacción sorprendió. ¿Qué hizo?

Jaime Bayly revela que intentó tener un encuentro íntimo con Álvaro Vargas Llosa ¿Qué pasó?

Durante su intervención, el autor explicó que actualmente no conserva amistades cercanas y atribuyó esa situación a su personalidad y a las decisiones que ha tomado a lo largo de su trayectoria como escritor.

“Al final del día no tengo amigos porque estoy dispuesto a perderlos todos para seguir mi corazonada o mi instinto de escritor, que quizá es un instinto muy autodestructivo, no lo sé”, confesó.

Bayly continuó con su relato y aseguró que, en más de una ocasión, el interés que sintió por algunos de sus amigos terminó afectando esas relaciones. Según explicó, intentó llevar esos vínculos a un plano más íntimo, aunque sin éxito. “¿Por qué he perdido a mis amigos? En parte porque he querido acostarme con muchos de ellos y he fracasado”, afirmó.

Como ejemplo, recordó al escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido premio Nobel Mario Vargas Llosa, revelando que en distintas oportunidades intentó conquistarle.

“Por ejemplo, con Álvaro Vargas Llosa, ¡cuántas veces he tratado de deslizarme en su cama! No me ha acogido”, sostuvo Jaime evidenciando lo que intentó hacer con Álvaro Vargas Llosa.

Jaime Bayly buscó tener acercamiento con figura política

El conductor también mencionó al actual canciller Carlos Espá, de quien aseguró que igualmente despertó su interés. Sin embargo, explicó que nunca pudo concretar ese acercamiento debido a que el hoy funcionario mantiene una orientación heterosexual.

“Lo mismo con Carlos Espá, que fue candidato presidencial, yo traté muchas veces, pero él es un varón circunspecto, heterosexual, involuntario a las bajas pasiones”, aseguró.