Jaime Bayly rompe el silencio con DOLOROSA confesión sobre la distante relación con sus hijas: "Son más felices lejos de mí”

Jaime Bayly se sinceró sobre la relación que lleva con sus hijas mayores, compartiendo detalles de su vínculo familiar y cómo ha cambiado con el tiempo.

Jaime Bayly habla de la relación con sus hijas | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Jaime Bayly habla de la relación con sus hijas | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Jaime Bayly sorprendió al abrir su corazón y compartir detalles poco conocidos sobre el vínculo que mantiene con sus hijas mayores. Durante una reciente entrevista para el programa 'Amor y Fuego', el periodista y escritor decidió responder a las especulaciones surgidas en torno a la boda de su hija Paola y aprovechó para hacer una sincera reflexión sobre cómo ha cambiado su relación familiar con el paso del tiempo.

Jaime Bayly admite que la relación con sus hijas ya no es la misma

El reconocido conductor aclaró que sí acompañó a su hija Paola en los momentos más importantes de su vida y desmintió las versiones que apuntaban a una supuesta ausencia en su matrimonio. Bayly recordó que estuvo presente tanto en la ceremonia realizada en Nueva York como en la celebrada posteriormente en Lima.

Sin embargo, confesó que esas experiencias también estuvieron marcadas por la nostalgia al comprender que sus hijas ya construyeron una vida independiente y que los momentos compartidos con él ya no son tan frecuentes como antes.

“Estuve en todas las bodas de mi hija Paola, primero se casó en New York y después en Lima... también fue muy tristón, diría melancólico porque cuando uno tiene hijas se acostumbra que ellas quieran estar con el papá, quieran viajar con el papá”, sostuvo.

El escritor añadió que, con el paso de los años, sus hijas han encontrado nuevas prioridades y disfrutan de compartir su tiempo con otras personas, una realidad que asegura haber aceptado.

“Ya mis hijas mayores no quieren viajar conmigo a ninguna parte, se aburren conmigo, la felicidad la encuentran en otras personas y está bien así”, confesó.

Jaime Bayly hace reflexión sobre su paternidad

Durante la conversación, Bayly aseguró que, como padre, ha entendido que esta etapa forma parte del crecimiento de sus hijas. Aunque reconoció que le genera tristeza, considera natural que ellas hayan emprendido su propio camino y construido una vida lejos de él.