La famosa actriz Almendra Gomelsky fue víctima de un robo en una concurrida área de Lima a plena luz del día. Su reacción ante la respuesta policial fue de total indignación.

La creciente inseguridad en Lima ha afectado nuevamente a una conocida figura pública. Almendra Gomelsky denunció en redes sociales tras ser víctima de un asalto intimidante dentro de su auto a plena luz del día el lunes 27 de julio, lo que la dejó impactada y con un reclamo contundente hacia la Policía Nacional.

La exconductora de televisión y actriz detalló el incidente que ocurrió en una calle del distrito de Surquillo, señalando la inactividad de las autoridades, quienes, a pesar de estar al tanto del peligro, no implementan acciones preventivas. Sus declaraciones generaron reacciones entre sus seguidores y reavivó la discusión sobre la inseguridad en la ciudad.

Almendra Gomelsky sufre violento asalto

En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Almendra Gomelsky narró cómo comenzó el ataque y el impacto emocional que vivió. "Estaba saliendo de unas compras en Angamos con República de Panamá, una esquina que parece ser bastante concurrida. Aunque he estado allí varias veces, nunca había tenido ningún problema... Estaba a punto de ir a casa cuando golpearon con fuerza la ventana de mi vehículo. Con el primer impacto se rompió, pero no se cayó de inmediato. Hicieron cerca de 10 golpes, lo cual fue lo más sorprendente para mí. Nadie está realmente preparado para tal violencia", comentó.

La famosa 'dalina' de 'Nubeluz' añadió que el asaltante trató de ocultar su rostro usando un casco y no pudo detectar si se desplazaba en una moto. También afirmó que el individuo le robó su teléfono móvil. "Todo fue muy rápido mientras esperaba que cambiara el semáforo. Mi reacción fue avanzar y retroceder el auto. El ladrón ya tenía medio cuerpo dentro de mi ventana, buscando mi celular", explicó.

A pesar del violento evento, Gomelsky expresó gratitud por no haber sufrido heridas físicas y subrayó la ayuda que recibió en ese momento: "Agradezco a los taxistas que pasaron, quienes me dijeron que siguiera, que no me detuviera porque podrían regresar".

La actriz mencionó que, luego del incidente, lloró en su casa y procedió a bloquear sus tarjetas bancarias y su celular. Más tarde, fue a la comisaría donde encontró una respuesta que le llenó de indignación. "Me preguntan dónde ocurrió y me dicen que la zona es peligrosa, pero, si lo saben, ¿por qué no hay un patrullero? ¿Por qué no hacen algo? Tengan precaución si pasan por allí, eviten esa área", advirtió.