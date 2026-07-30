Ordenan el RETIRO de popular marca de GALLETAS por alerta sanitaria y emiten importante advertencia a consumidores

Una conocida marca fue retirada del mercado tras detectarse un inconveniente que podría afectar la salud de algunos consumidores. Revisa los detalles de la advertencia oficial.

Una importante alerta sanitaria ha puesto en aviso a miles de consumidores luego de que las autoridades detectaran un posible riesgo asociado a un reconocido producto comercializado en supermercados. La medida fue adoptada de manera preventiva tras identificarse un problema en el etiquetado que podría afectar a personas con determinadas alergias alimentarias. ¿De qué producto se trata y qué deben hacer quienes lo tengan en casa?

¿Qué galletas fueron retiradas y en qué país se emitió la alerta sanitaria?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro preventivo de un lote de las galletas Eridanous Shortbread Cookies with Chocolate Truffle Coating & Apricot Filling, comercializadas por la cadena Lidl US, debido a un error en el etiquetado del producto.

Ordenaron retiro del lote de galletas

La disposición alcanza a las presentaciones de 11,6 onzas (330 gramos) con el código UPC 4056489125839, cuya información nutricional e ingredientes figuraban únicamente en idiomas extranjeros, sin advertir correctamente la presencia de alérgenos como trigo, soja, leche y huevo.

La medida fue oficializada el 24 de julio de 2026 y difundida posteriormente por la FDA, con el objetivo de evitar riesgos para personas alérgicas o con sensibilidad a dichos ingredientes.

"Lidl EE. UU. retira del mercado todas las unidades de galletas Eridanous Shortbread con cobertura de trufa de chocolate y relleno de albaricoque, caja de 330 g (UPC 4056489125839) con información nutricional y lista de ingredientes en idiomas extranjeros, debido a la presencia de alérgenos no declarados como trigo, soja, leche y huevo", suscribe el portal oficial de la FDA.

¿Por qué se retiró este lote de galletas?

Según informó Lidl US, la decisión se tomó luego de identificar que algunos envases no incluían en inglés la lista de ingredientes, la información nutricional ni las advertencias obligatorias sobre alérgenos, situación que podría representar un peligro para determinados consumidores.

Los productos involucrados fueron distribuidos entre el 15 y el 22 de julio en establecimientos de Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur y Virginia.

Hasta el momento, las autoridades precisaron que no se han registrado enfermedades ni reacciones adversas relacionadas con este lote. Asimismo, la empresa aseguró que su Departamento de Control de Calidad mantiene una supervisión permanente para garantizar que los productos ofrecidos cumplan con los estándares de seguridad establecidos.

¿Qué deben hacer los consumidores si tienen estas galletas en casa?

La recomendación de las autoridades es que las personas que hayan adquirido este producto, ya sea durante un viaje a Estados Unidos o porque lo recibieron como obsequio desde ese país, eviten consumirlo si presentan alergias o sensibilidad al trigo, soja, leche o huevo.

Como medida preventiva, el lote afectado puede desecharse o devolverse a cualquier tienda de Lidl US para recibir un reembolso completo, sin necesidad de presentar el comprobante de compra.