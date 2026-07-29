Hermana de Keiko Fujimori impacta con CONTUNDENTE REVELACIÓN sobre ausencia de Kenji: "Siempre ha estado..."

Kenji Fujimori , reconocido en redes, no apareció en la toma de mando de Keiko Fujimori, causando revuelo y muchas conjeturas. La hermana de ambos, Sachi, tomó la palabra al respecto.

En la ceremonia donde Keiko Fujimori fue juramentada como presidenta, Sachi Fujimori, una de sus hermanas, fue parte del evento apoyando a la líder de Fuerza Popular junto con otros miembros de la familia, incluidos hermanos y sobrinos, para respaldarla en este significativo acontecimiento político.

No pasó desapercibida la notoria ausencia de Kenji Fujimori, un detalle que despertó numerosas especulaciones en redes sociales sobre una posible distancia con su hermana Keiko. Frente a los comentarios generados, Sachi Fujimori decidió aclarar la situación respecto a por qué su hermano no estuvo en el hemiciclo y ofreció una importante revelación.

Sachi Fujimori comenta sobre la ausencia de Kenji en el evento de Keiko

Interrogada por la falta de Kenji Fujimori en la ceremonia de Keiko, Sachi especificó que su hermano siempre ha sido considerado para asistir a estos eventos familiares y políticos. Sin embargo, admitió que desconoce el motivo de su ausencia en la ceremonia del martes 28 de julio.

"No hemos podido hablar directamente con él, pero siempre está invitado a estas reuniones, y sinceramente no sabemos qué problema pudo haber surgido, pero siempre lo esperamos con cariño", expresó Sachi Fujimori a Latina el miércoles 29 de julio.

Sachi Fujimori comparte cómo se encuentra Keiko después de asumir la presidencia

En la entrevista, Sachi Fujimori también habló sobre el estado de ánimo de su hermana tras la juramentación. Resaltó que fue un día lleno de emociones para la familia, pero aseguró que Keiko manejó la situación con la energía y compromiso que dicho cargo demanda.

"Fue un día muy agitado. Yo estoy muy cansada y no puedo imaginar cómo estará ella, pero siempre la veo llena de energía y cumpliendo su rol de la mejor manera", comentó.