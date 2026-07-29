Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunción

Hermana de Keiko Fujimori impacta con CONTUNDENTE REVELACIÓN sobre ausencia de Kenji: "Siempre ha estado..."

Kenji Fujimori, reconocido en redes, no apareció en la toma de mando de Keiko Fujimori, causando revuelo y muchas conjeturas. La hermana de ambos, Sachi, tomó la palabra al respecto.  

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hermana de Keiko Fujimori impacta con CONTUNDENTE REVELACIÓN sobre ausencia de Kenji: "Siempre ha estado..."
    Hermana de Keiko Fujimori habla de Kenji
    Hermana de Keiko Fujimori impacta con CONTUNDENTE REVELACIÓN sobre ausencia de Kenji: "Siempre ha estado..."

    En la ceremonia donde Keiko Fujimori fue juramentada como presidenta, Sachi Fujimori, una de sus hermanas, fue parte del evento apoyando a la líder de Fuerza Popular junto con otros miembros de la familia, incluidos hermanos y sobrinos, para respaldarla en este significativo acontecimiento político.

    No pasó desapercibida la notoria ausencia de Kenji Fujimori, un detalle que despertó numerosas especulaciones en redes sociales sobre una posible distancia con su hermana Keiko. Frente a los comentarios generados, Sachi Fujimori decidió aclarar la situación respecto a por qué su hermano no estuvo en el hemiciclo y ofreció una importante revelación.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Militar fue detenido con un arma a pocas cuadras del estrado oficial de la Parada Militar 2026

    Sachi Fujimori comenta sobre la ausencia de Kenji en el evento de Keiko

    Interrogada por la falta de Kenji Fujimori en la ceremonia de Keiko, Sachi especificó que su hermano siempre ha sido considerado para asistir a estos eventos familiares y políticos. Sin embargo, admitió que desconoce el motivo de su ausencia en la ceremonia del martes 28 de julio.

    "No hemos podido hablar directamente con él, pero siempre está invitado a estas reuniones, y sinceramente no sabemos qué problema pudo haber surgido, pero siempre lo esperamos con cariño", expresó Sachi Fujimori a Latina el miércoles 29 de julio.

    Sachi Fujimori comparte cómo se encuentra Keiko después de asumir la presidencia

    En la entrevista, Sachi Fujimori también habló sobre el estado de ánimo de su hermana tras la juramentación. Resaltó que fue un día lleno de emociones para la familia, pero aseguró que Keiko manejó la situación con la energía y compromiso que dicho cargo demanda.

    "Fue un día muy agitado. Yo estoy muy cansada y no puedo imaginar cómo estará ella, pero siempre la veo llena de energía y cumpliendo su rol de la mejor manera", comentó.

    Asimismo, destacó la perseverancia de Keiko Fujimorial lograr la presidencia en su cuarto intento electoral. "Nunca rendirse, perseverar y seguir adelante con la mejor actitud", dijo al referirse a la lección que deja el recorrido político de su hermana.

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermana de Keiko Fujimori impacta con CONTUNDENTE REVELACIÓN sobre ausencia de Kenji: "Siempre ha estado..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Hermana de Keiko Fujimori impacta con CONTUNDENTE REVELACIÓN sobre ausencia de Kenji: "Siempre ha estado..."

    Keiko Fujimori reacciona así tras el retiro de la oposición durante su discurso de toma de mando

    "¿Quién es ese hombre?": Guardaespaldas del Rey Felipe se roba la atención en Perú

    Keiko Fujimori anuncia aumento del sueldo mínimo a S/ 1,300: conoce desde cuándo entrará en vigencia

    Militar fue detenido con un arma a pocas cuadras del estrado oficial de la Parada Militar 2026

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;