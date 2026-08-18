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Espectáculos - Tony Succar genera ALARMA al aparecer con TERRIBLES MORETONES: “Pudo haber sido peor”

¡NO PODÍA CREER LO QUE VEÍA! Papá de Tony Succar se alarma al notar los moretones en su rostro y le lanza contundente mensaje

La publicación de una imagen de Tony Succar con el rostro herido preocupó a su padre, quien tomó una medida drástica al conocer la noticia. ¿Qué le dijo?

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    Padre de Tony Succar se impacta al verlo magullado y pierde el control. | Composición Wapa
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    Tony Succar se convirtió en el centro de atención al aparecer en fotos con moretones en su rostro, revelando que el episodio pudo haber sido peor. Su padre, Antonio Succar, quedó impactado al enterarse a través de redes sociales y tomó una acción urgente.

    Padre de Tony Succar en shock al verlo con el rostro herido, pierde la calma

    El reconocido músico Tony Succar causó preocupación entre sus seguidores al compartir recientemente una foto donde su rostro luce magullado, acompañada de fuertes declaraciones sobre lo sucedido.

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    "Agradecido porque pudo ser peor, gracias a Dios no duele", explicó en las imágenes. Sin embargo, más tarde aclaró que era un maquillaje para un nuevo proyecto profesional en el que participa.

    Sus seguidores se tranquilizaron al saber que estaba bien, pero su padre, Antonio Succar, se alarmó al ver las fotos en los medios, al pensar que su hijo había sido agredido.

    Antonio contactó a Tony para confirmar su estado tras ver las impactantes imágenes. Tony continuó con el juego, contando una historia sobre un asalto en el Callao que dejó su cara magullada.

    "Lamento haber publicado esta foto con moretones; era maquillaje con efectos especiales que quería compartir. A veces las personas no leen los pies de foto, como mi papá, quien me llamó de inmediato diciendo ‘Oye, ¿qué te ha pasado en la cara?’. Estamos aquí en el Callao con los zapatos que me regaló LIM, que cuestan como 2.000 soles", respondió.

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    Aunque más tarde le aclaró que todo era una broma, Antonio reaccionó molesto por la angustia generada, lanzando palabras fuertes y pidiendo dejar esas bromas que le afectan debido a su edad.

    "Déjate de h… No me asustes así que me da un infarto y te c..., te quedas sin papá", respondió furioso, mientras Tony se reía y explicaba su broma.

    "Lo siento, tenía que hacerlo. Siempre fui un bromista desde niño; mi mamá decía que me faltaba una tuerca. Tengo muchos defectos, pero conmigo nunca se aburren", confesó.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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