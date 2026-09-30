Magaly Medina DEFIENDE a Lima Norte y le responde a Maritere Braschi por POLÉMICO comentario: "Los mejores 'TELOS' están por allá"

Magaly Medina cuestionó las declaraciones de Maritere Braschi sobre Lima Norte y defendió los diferentes lugares que existen en esta zona de la capital.

Magaly Medina abordó en su programa la reciente controversia protagonizada por Maritere Braschi a raíz de unas declaraciones sobre Lima Norte. La periodista había sido cuestionada en redes sociales después de responder a un seguidor que buscaba recomendaciones para una primera cita en dicha zona de la capital. Durante su programa, Medina cuestionó la manera en que Braschi se refirió a los establecimientos de ese sector de Lima. Además, la conductora defendió la existencia de diversos lugares que, según señaló, pueden ser una alternativa para quienes buscan salir en pareja.

Magaly Medina reacciona a comentario de Maritere Braschi sobre Lima Norte

Durante la edición del 29 de setiembre de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina decidió abordar la polémica generada por las declaraciones de Maritere Braschi. La conductora inició el segmento haciendo referencia a la repercusión que pueden tener actualmente las opiniones de las figuras públicas, especialmente cuando son difundidas a través de las redes sociales.

“Cuando dices algo que no es políticamente correcto, porque ahora está prohibido. Hay que ser muy delicado con las cosas que uno va diciendo por ahí”, dijo en un inicio la presentadora.

Medina presentó entonces el caso de Braschi, haciendo énfasis en la imagen que la periodista ha construido alrededor de temas vinculados con la etiqueta, el protocolo y las buenas costumbres. Incluso aprovechó el momento para realizar algunas bromas relacionadas con las recomendaciones que suele compartir en sus plataformas.

“Y esta vez a la maestra del protocolo, a quienes enseña a mis urracos a usar el tenedor y el cuchillo. Y también les he enseñado para qué sirve, sirve la servilleta, cómo se debe comer una hamburguesa, aunque ellos no hagan caso”, comentó en tono de broma.

La conductora también recordó que Braschi mantiene una presencia activa en redes sociales, donde suele publicar contenido relacionado con las normas de comportamiento y la etiqueta. En ese contexto, señaló que la comunicadora terminó recibiendo numerosos comentarios críticos después de sus declaraciones sobre Lima Norte.

“Maritere Braschi, que se ha convertido en un modelo a seguir en redes sociales, enseñándonos a todos cómo debemos de sentarnos, comportarnos en una mesa si queremos ser finos y elegantes, pues esta vez le cayó el hate por lo que dijo”, agregó.

Medina puso en duda que Braschi hubiera recorrido distintos puntos de Lima Norte y sostuvo que existen establecimientos que pueden funcionar como alternativas para una salida romántica. La conductora hizo estos comentarios en medio de bromas durante la emisión de su espacio televisivo. “Pero estamos seguros que ella nunca ha ido a Lima Norte”, comentó entre risas. “Estamos seguros que ni siquiera conoce un lugar para recomendar”, añadió.

Como parte de sus comentarios, Magaly recordó una experiencia de una integrante de su equipo, quien habría tenido una primera cita en Ancón. La conductora utilizó esta anécdota para señalar que Lima Norte también cuenta con lugares destinados a encuentros de pareja.

Asimismo, Medina mencionó que en los distintos distritos de Lima Norte existen centros comerciales, restaurantes y espacios campestres con alternativas para diferentes presupuestos y ocasiones. “Pero por supuesto, hay centros comerciales donde hay restaurantes agradables para todos los bolsillos que pueden ser. Hay otros lugares campestres también muy bonitos”, precisó.

La conductora volvió entonces sobre la afirmación de Braschi acerca de las características que debería reunir un establecimiento para una primera cita. Desde su perspectiva, esas palabras podían ser interpretadas por los habitantes de la zona como una referencia negativa a los lugares de Lima Norte.

“Seguro que Maritere nunca ha ido a ninguno de ellos. Pero bueno, ¿Cómo va a decir que tú en tu, en tu, cuando tienes una cena romántica, tienes que ir a un lugar agradable, ordenado y limpio, y además tiene que ser adecuado para la ocasión?”, dijo.

A partir de ello, Medina planteó cómo podrían haber recibido los habitantes de Lima Norte las declaraciones de la periodista y explicó la interpretación que, a su juicio, algunos usuarios pudieron darle al comentario. “O sea, con eso les dijo a la gente que vive en Lima Norte que ese lugar no es ordenado, no es limpio, no es agradable y no es adecuado para una ocasión romántica”, agregó.

Magaly Medina defiende ‘telos’ de Lima Norte

La conductora continuó con su particular estilo al referirse a las opciones que existen en Lima Norte para quienes buscan espacios destinados a encuentros de pareja. En tono jocoso, dirigió una pregunta a quienes viven en los diferentes distritos de esta zona de la capital. “¿Qué tendría que hacer toda la gente enamorada de por allá?”, cuestionó.

Posteriormente, Medina llevó la conversación hacia los establecimientos de hospedaje conocidos popularmente como ‘telos’. La conductora utilizó este punto para bromear sobre la oferta que, según afirmó, existe en Lima Norte y mencionó específicamente a Los Olivos.

"Ahora, si le decimos que en Lima Norte están los mejores ‘telos’, los mejores ‘telarañas’ de todo Lima y que muchos de los traicioneros van por allá", añadió entre risas.

En esa misma línea, Medina destacó de manera jocosa algunos de los servicios y elementos que pueden encontrarse en determinados establecimientos de la zona, haciendo referencia a la tecnología y las comodidades que ofrecen. “Los Olivos, pues, los telarañas, los mejores están por allá. Tienen, olvídate, toda la última tecnología, ni en Las Vegas”, mencionó.

Finalmente, la conductora recordó que algunos de estos establecimientos cuentan incluso con camas de agua y aclaró, entre risas, que sus comentarios se basaban en los reportajes realizados anteriormente por su programa. “Tienen camas de agua, ¿no? Nosotros hemos hecho muchos reportajes. No estoy diciendo que yo los haya visto”, dijo entre risas.

¿Qué dijo Maritere Braschi sobre Lima Norte?

La polémica se originó luego de que Maritere Braschi respondiera en redes sociales a un usuario que le pidió una sugerencia sobre dónde acudir para una primera cita en Lima Norte. La periodista explicó que, antes de recomendar un lugar concreto, consideraba fundamental evaluar las características del establecimiento.

“Me han preguntado si tengo alguna recomendación para una primera cita en Lima Norte, pero antes de cualquier consejo, quiero hablar de algo que para mí es fundamental: el lugar”, comentó.

Braschi detalló entonces los aspectos que, de acuerdo con su perspectiva, debería tener un espacio destinado a un primer encuentro romántico. “Porque una primera cita no se puede dar en cualquier sitio. Tiene que ser un lugar agradable, ordenado, limpio, con variedad de opciones y sobre todo que esté a la altura de la ocasión”, precisó.