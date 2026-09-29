Ana Paula Consorte anuncia embarazo y Doña Peta sorprende con contundente aclaración: “Ella no…”

Ana Paula Consorte anunció con emoción que espera a su tercer hijo con Paolo Guerrero y Doña Peta comentó al respecto . ¿Qué verdad inesperada descubrió sobre el futuro bebé de la garota?

Doña Peta sorprende con contundente aclaración sobre el SEXO del bebé. | Composición El Popular

Doña Peta sorprende con contundente aclaración sobre el SEXO del bebé. | Composición El Popular

Ana Paula Consorte puso fin a los rumores y sorprendió al confirmar que está esperando su tercer hijo con Paolo Guerrero, en un emotivo video. Sin embargo, fue contradicha por su suegra, Doña Peta, quien reveló una verdad sobre el bebé que viene en camino. ¿Cuál es el misterio?

El anuncio de Ana Paula Consorte es desmentido por Doña Peta: ¿Cuál es la verdad oculta sobre el bebé?

Después de que 'Amor y Fuego' la captara con una notable pancita al regresar de Brasil, Ana Paula finalmente confirmó su embarazo. Espera su tercer hijo con Paolo Guerrero, dos años después de su último hijo varón.

La influencer compartió un conmovedor video con sus tres hijos, incluyendo dos de Guerrero, donde les mostró la ecografía, lo que emocionó a los pequeños al anticipar si sería niño o niña.

Ana Paula Consorte anuncia su embarazo, pero Doña Peta la ‘desmiente’ al revelar verdad oculta sobre su bebé

"Hola amigos, hoy quiero contarles que mi mamá tiene un bebé en la barriga", "Quiero saber si es hermanito o hermanita", "Hola gente, bebé llora, amo mucho a mi bebé", dijeron los pequeños. "Ya eres nuestro amor más esperado", escribió Consorte en su cuenta de Instagram, acompañada de una foto de su pancita.

En los comentarios, muchos especularon que podría ser la niña que tanto esperaban, aunque Consorte indicó de manera sorprendente que no tenía certeza al respecto.

"Dios bendiga a la Guerrerita Consorte, mucho amor para ustedes como familia", "Gracias Jacque, espero que sea niña jajaja", comentó la modelo, lo que junto a las preguntas de sus hijos, sugiere que no sabía el sexo del bebé.

Sin embargo, Doña Peta sorprendió al reaparecer en los medios y desmentir a Ana Paula, afirmando ante las cámaras que el nuevo bebé será una niña.