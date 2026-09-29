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¿Le da la espalda? ATV toma INESPERADA medida tras condena a la conductora por demanda de ‘Cuto’ Guadalupe

Magaly Medina enfrenta una condena de dos años de prisión suspendida y una significativa reparación civil a 'Cuto' Guadalupe. ¿Cuál fue la respuesta de ATV ante esta situación?

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    ¿Le da la espalda? ATV toma INESPERADA medida tras condena a la conductora por demanda de ‘Cuto’ Guadalupe
    ATV le dio LA ESPALDA a Magaly Medina. | Composición Wapa
    ¿Le da la espalda? ATV toma INESPERADA medida tras condena a la conductora por demanda de ‘Cuto’ Guadalupe

    Magaly Medina se encuentra en el centro de la polémica después de que 'Cuto' Guadalupe divulgara la sentencia por el juicio que le ganó a la conductora debido a delitos de injuria y difamación agravada, tras la difusión de un video de su esposa. En respuesta, ATV ha decidido tomar medidas para desvincularse de las acciones legales al ser el canal donde se transmitieron los episodios. ¿Cuál fue su estrategia?

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    ATV toma distancia de Magaly Medina tras perder juicio contra 'Cuto' Guadalupe

    La situación de Magaly Medina vuelve a ser relevante después de que 'Cuto' Guadalupe, pariente de Jefferson Farfán, expusiera la condena recibida por la presentadora por delitos graves contra el honor, como injuria y difamación agravada.

    Magaly Medina es condenada a pena privativa tras perder juicio con &#039;Cuto&#039; Guadalupe
    Magaly Medina es condenada a pena privativa tras perder juicio con 'Cuto' Guadalupe

    El deportista anunció que su denuncia prosperó y Magaly Medina tendrá que cumplir una condena de dos años de prisión suspendida, además de otras condiciones, como no realizar comentarios públicos que dañen su reputación, y pagar S/200.000 como reparación civil.

    Anteriormente, Medina enfrentó un caso con Jefferson Farfán que resultó en servicio comunitario y una indemnización de S/300.000. Sin embargo, en esta ocasión, no asumirá sola el pago, ya que ATV fue incluido en el proceso judicial.

    Inicialmente, la cadena televisiva se resistió a cooperar legalmente con Medina, alegando que no era responsable de los contenidos emitidos en su programación y que solo proporcionaba servicios de transmisión.

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    La defensa de la empresa afirmaba su no responsabilidad por el contenido, pero el fallo judicial determinó su implicación en la causa, compartiendo la carga del pago al considerar a ATV como corresponsable debido a su extenso alcance mediático, que agravó el daño al demandante.

    Al conocer el veredicto, Medina se manifestó en su programa nocturno del pasado 29 de septiembre, alegando que apelará, catalogando la sentencia de primera instancia como una porquería.

    "Esto es una porquería, la justicia debería ser más crítica. Esperamos que los jueces no tomen decisiones en base a estas tonterías. No cantes victoria, Cuto Guadalupe, porque cualquier juez sensato revocaría este fallo", afirmó con molestia.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Le da la espalda? ATV toma INESPERADA medida tras condena a la conductora por demanda de ‘Cuto’ Guadalupe
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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