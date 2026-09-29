¿Le da la espalda? ATV toma INESPERADA medida tras condena a la conductora por demanda de ‘Cuto’ Guadalupe

Magaly Medina enfrenta una condena de dos años de prisión suspendida y una significativa reparación civil a 'Cuto' Guadalupe . ¿Cuál fue la respuesta de ATV ante esta situación?

Magaly Medina se encuentra en el centro de la polémica después de que 'Cuto' Guadalupe divulgara la sentencia por el juicio que le ganó a la conductora debido a delitos de injuria y difamación agravada, tras la difusión de un video de su esposa. En respuesta, ATV ha decidido tomar medidas para desvincularse de las acciones legales al ser el canal donde se transmitieron los episodios. ¿Cuál fue su estrategia?

ATV toma distancia de Magaly Medina tras perder juicio contra 'Cuto' Guadalupe

La situación de Magaly Medina vuelve a ser relevante después de que 'Cuto' Guadalupe, pariente de Jefferson Farfán, expusiera la condena recibida por la presentadora por delitos graves contra el honor, como injuria y difamación agravada.

Magaly Medina es condenada a pena privativa tras perder juicio con 'Cuto' Guadalupe

El deportista anunció que su denuncia prosperó y Magaly Medina tendrá que cumplir una condena de dos años de prisión suspendida, además de otras condiciones, como no realizar comentarios públicos que dañen su reputación, y pagar S/200.000 como reparación civil.

Anteriormente, Medina enfrentó un caso con Jefferson Farfán que resultó en servicio comunitario y una indemnización de S/300.000. Sin embargo, en esta ocasión, no asumirá sola el pago, ya que ATV fue incluido en el proceso judicial.

Inicialmente, la cadena televisiva se resistió a cooperar legalmente con Medina, alegando que no era responsable de los contenidos emitidos en su programación y que solo proporcionaba servicios de transmisión.

La defensa de la empresa afirmaba su no responsabilidad por el contenido, pero el fallo judicial determinó su implicación en la causa, compartiendo la carga del pago al considerar a ATV como corresponsable debido a su extenso alcance mediático, que agravó el daño al demandante.

Al conocer el veredicto, Medina se manifestó en su programa nocturno del pasado 29 de septiembre, alegando que apelará, catalogando la sentencia de primera instancia como una porquería.