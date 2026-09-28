¡NADIE LO IMAGINABA! Magaly Medina cuenta la especial relación que tiene con Antoñito y lo llama con cariño: “Mi guapo sobrino”

Magaly Medina compartió una foto con Antoñito, hijo de Sheyla Rojas , y sorprendió al llamarlo su guapo sobrino durante su viaje por Sevilla.

Magaly Medina continúa mostrando detalles de su estadía en España junto a Alfredo Zambrano y Silvana Zambrano. Durante su paso por Sevilla, la conductora compartió una fotografía que llamó especialmente la atención por la forma cariñosa en la que se refirió a Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón.

En la imagen, publicada en sus historias de Instagram, Medina aparece junto al adolescente y lo presenta como su guapo sobrino, una expresión que evidenció la cercanía que mantiene con él y con su entorno familiar.

Magaly Medina comparte almuerzo con Antonio Pavón y Antoñito

La fotografía fue tomada durante un encuentro en Sevilla al que también asistieron Antonio Pavón, Joi Sánchez, Sir Winston y el cirujano Gustavo Salazar.

Magaly Medina habla sobre su relación con el hijo de Sheyla Rojas.

Silvana Zambrano, hija de Alfredo Zambrano, también formó parte de la reunión y acompañó a Magaly durante esta jornada.

Fue en medio de este almuerzo que la conductora posó junto a Antoñito, actualmente de 13, y decidió compartir la escena con sus seguidores.

¿Por qué Magaly Medina llama sobrino al hijo de Sheyla Rojas?

El término utilizado por la presentadora no corresponde a un vínculo familiar directo, sino a una forma afectuosa de referirse al adolescente.

La cercanía se explica por la buena relación que Magaly mantiene desde hace varios años con Antonio Pavón y otras personas de su círculo cercano.

Magaly Medina compartió foto con el hijo de Sheyla Rojas.

Al llamarlo su guapo sobrino, la conductora dejó ver el cariño que ha desarrollado por Antoñito, quien ocasionalmente aparece en publicaciones junto a sus padres.

Magaly también comparte el viaje con Silvana Zambrano

La estadía en España también ha permitido que Medina pase más tiempo con Silvana Zambrano, hija de su esposo Alfredo Zambrano.

Ambas han aparecido juntas en distintas publicaciones durante el viaje, mostrando la relación cercana que mantienen.