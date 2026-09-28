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¡ALEJANDRO SANZ EMOCIONA A SHAKIRA! Le dedica amoroso mensaje y Stephanie Cayo reacciona: “Dos noches contigo…”

La dedicatoria de Alejandro Sanz a Shakira provocó una serie de reacciones entre sus fans. Stephanie Cayo, pareja del cantante español, también respondió a este tierno gesto.

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    ¡ALEJANDRO SANZ EMOCIONA A SHAKIRA! Le dedica amoroso mensaje y Stephanie Cayo reacciona: “Dos noches contigo…”
    ¡Shakira y Sanz vuelven a sorprender! | Composición Wapa
    ¡ALEJANDRO SANZ EMOCIONA A SHAKIRA! Le dedica amoroso mensaje y Stephanie Cayo reacciona: “Dos noches contigo…”

    Alejandro Sanz cautivó a sus seguidores con un afectuoso mensaje hacia Shakira, tras su participación sorpresa en dos noches consecutivas de su espectáculo en Madrid los días 25 y 26 de septiembre.

    El cariñoso gesto del cantante y la entusiasta respuesta de 'La Loba' provocaron numerosos comentarios entre sus admiradores, mientras que la reacción de Stephanie Cayo, actual pareja de Sanz, también capturó la atención.

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    Alejandro Sanz expresa su cariño a Shakira

    A través de redes sociales, Sanz publicó imágenes del antes y después del evento y expresó: "Pues al final, Shaki… dos noches contigo y el ‘Corazón Partío’ más lleno que nunca. Qué bonito ha sido esto. Inevitable. Auuuúuuuu". Incluyó emojis de corazón y lobo para mostrar su complicidad con la colombiana.

    Shakira replicó con palabras que elevaron la emoción entre sus fans: "Ale, cuántas veces tu voz me ayudó a reparar el corazón partío, y hoy cantar contigo esta canción tan icónica en tu tierra. ¡Es todo lo que está bien en esta vida!". Esta interacción reafirmó el gran aprecio que se tienen ambos artistas.

    Las reacciones incluyeron comentarios de quienes sueñan con verlos como pareja, aunque ellos siempre han sostenido que su relación es de amistad y complicidad, como se refleja en colaboraciones como 'La Tortura'.

    Cariñoso mensaje de Alejandro Sanz para Shakira. Foto: captura Instagram
    Cariñoso mensaje de Alejandro Sanz para Shakira. Foto: captura Instagram

    Reacción de Stephanie Cayo al gesto de Alejandro Sanz con Shakira

    Stephanie Cayo, al igual que otros, agregó un corazón a la publicación de Sanz. En las imágenes compartidas, la actriz aparece junto al cantante mostrando cercanía y apoyo al encuentro entre Sanz y Shakira.

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    Actualmente, la estrella de 'DOC' vive un momento de plenitud con Alejandro Sanz. Juntos han disfrutado de vacaciones en Europa con los hijos del cantante, y Cayo ha hablado sobre la maternidad indicando que para dar ese paso desea una familia sólida.

    Alejandro Sanz incluyó imágenes junto a Stephanie Cayo en la publicación que le dedicó a Shakira. Foto: captura Instagram
    Alejandro Sanz incluyó imágenes junto a Stephanie Cayo en la publicación que le dedicó a Shakira. Foto: captura Instagram
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ALEJANDRO SANZ EMOCIONA A SHAKIRA! Le dedica amoroso mensaje y Stephanie Cayo reacciona: “Dos noches contigo…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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