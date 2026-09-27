¿Días no laborables por visita del papa León XIV en Perú también aplicarán al sector privado? Esto es lo que se sabe

¿Habrá días no laborables por la visita del papa León XIV? El MTPE presentó un informe que incluye a trabajadores del sector público y privado.

¿Habrá días no laborables por la visita del papa León XIV? | Composición Wapa - Fotos Andina - Difusión

¿Habrá días no laborables por la visita del papa León XIV? | Composición Wapa - Fotos Andina - Difusión

La llegada del papa León XIV al Perú ya genera preparativos en diferentes sectores ante la visita apostólica programada para noviembre. El Gobierno viene evaluando medidas relacionadas con las jornadas laborales durante las actividades que cumplirá el pontífice en el país. Una de las propuestas que ha llamado la atención contempla establecer días no laborables compensables durante su recorrido por distintas regiones. El planteamiento también podría alcanzar a los trabajadores del sector privado, según el informe presentado ante el Consejo de Ministros. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre esta medida?

Días no laborables por visita del papa León XIV también alcanzarían al sector privado

En la más reciente sesión del Consejo de Ministros se puso a consideración un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sobre la posibilidad de establecer jornadas no laborables durante la visita del papa León XIV.

La propia agenda de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) contempla expresamente la evaluación de una medida dirigida tanto a trabajadores públicos como privados.

“Informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre la declaración de días no laborables compensables para los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado por la Visita Apostólica del Papa León XIV”, establece la agenda de la PCM.

Aunque todavía no se han difundido públicamente todos los alcances del documento presentado por el MTPE, la referencia al sector privado abre la posibilidad de que la medida no quede limitada a los trabajadores de la administración pública.

La visita apostólica del papa León XIV al Perú está programada del 11 al 17 de noviembre de 2026 e incluye actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

¿Qué fechas se evalúan como días no laborables por la visita del papa?

Los detalles definitivos de la propuesta todavía están pendientes de conocerse. Sin embargo, el entonces ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, había adelantado algunas de las fechas que se encontraban bajo evaluación para acompañar la visita del pontífice.

En declaraciones al medio D News, el funcionario explicó que para Lima inicialmente se analizaba establecer jornadas no laborables los días miércoles 11, jueves 12 y lunes 16 de noviembre. No obstante, precisó que la alternativa que tenía mayor consideración era aplicar la medida únicamente el lunes 16.

Evaluación de feriados no laborables el miércoles 11, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre para Lima

Feriados no laborables para Lambayeque, Ucayali y el Cusco.

“En el caso de Lima, consideramos todavía dentro de la evaluación, que este se materialice solo el día lunes 16. Consideramos que no sería necesario el 11 y el 12. (...) El 16 proque es la misa multitudinaria, es el día central, cae lunes. Podríamos asegurar que por ahí la decisión, estamos evaluando”, sostuvo.

Para las regiones que forman parte del recorrido papal también se viene considerando la posibilidad de establecer jornadas no laborables. Entre ellas figuran Lambayeque, Ucayali y Cusco, aunque todavía se debe determinar el alcance territorial de cada eventual medida.

En el caso de Lambayeque, además, se analiza el posible desplazamiento de personas provenientes de otras zonas del norte del país y de países vecinos, debido a las actividades programadas durante la visita: “porque el hecho de ser en Lambayeque no significa que solo en Lambayeque tenga que haber feriados. Va a haber mucha migración de Tumbes, de Piura, de La Libertad y también de Ecuador y Colombia. Entonces, es necesario ver la forma cómo manejamos ese feriado”.

Por ahora, la decisión final sobre los días no laborables todavía se encuentra en evaluación. La definición no estaría vinculada únicamente con la organización de las jornadas laborales, sino también con las medidas de seguridad que deberán implementarse durante las actividades del pontífice.