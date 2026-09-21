¿Cuánto generará la visita del Papa León XIV al Perú? Estas son las cifras proyectadas para noviembre

La visita del papa León XIV al Perú podría generar más de S/ 300 millones y movilizar a millones de visitantes entre Lima y otras regiones del país.

La llegada del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, no solo genera expectativa entre los fieles. Su recorrido por Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa también podría convertirse en uno de los eventos turísticos más importantes del año para el país.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y distintos gremios empresariales ya manejan proyecciones sobre el gasto que dejarán los visitantes en hoteles, restaurantes, transporte, comercio y otros servicios durante los días de la gira papal.

Visita del papa León XIV generaría más de S/ 300 millones

Las primeras estimaciones del Mincetur calculan que el movimiento turístico superaría los S/ 300 millones, equivalentes a unos USD 85,7 millones.

La cartera proyecta además una movilización de aproximadamente 3,1 millones de personas en todo el país. De ellas, unas 815.000 serían turistas nacionales y extranjeros que viajarían entre las ciudades incluidas en el itinerario.

Uno de los eventos con mayor convocatoria será la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, donde se espera la presencia de más de 1 millón de personas.

El Papa León llega a Perú.

Canatur, por su parte, estima que la visita podría movilizar a 1,5 millones de viajeros: alrededor de 400.000 extranjeros y 1,1 millones de turistas nacionales. Según el gremio, el impacto económico se ubicaría entre USD 80 millones y USD 100 millones.

Las regiones también esperan un importante movimiento. Pucallpa proyecta ingresos cercanos a S/ 24,4 millones por la llegada de unos 43.900 visitantes, mientras que en Lambayeque se han planteado estimaciones de hasta S/ 750 millones.

¿Qué es la Ruta de León y cómo impulsará el turismo?

Más allá de los seis días de visita, el Gobierno busca que el efecto turístico continúe mediante la denominada Ruta de León, un circuito inspirado en los lugares vinculados con la labor pastoral de Robert Prevost antes de convertirse en pontífice.

La iniciativa tiene como eje a Lambayeque, donde fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, e incluye también destinos de La Libertad, Piura y el Callao.

Durante su primer año de implementación, Lambayeque recibió más de 1 millón de visitantes y generó alrededor de S/ 450 millones, según Promperú.

El objetivo es convertir estos lugares en destinos permanentes de turismo religioso, cultural y gastronómico, incluso después de que concluya la visita papal.

León XIV podría superar el impacto de anteriores visitas papales

La magnitud proyectada para la llegada de León XIV podría superar las cifras registradas durante las visitas anteriores de Juan Pablo II y Francisco.

Juan Pablo II llegó por primera vez al Perú en febrero de 1985 y recorrió ocho ciudades, congregando a millones de fieles. Sin embargo, no existen cifras oficiales consolidadas sobre el impacto económico que produjo aquella visita.

El antecedente más cercano es Francisco, quien estuvo en el país entre el 18 y el 21 de enero de 2018. En aquella ocasión, el Mincetur proyectó más de 816.000 visitantes y un impacto superior a USD 88 millones.

Posteriormente, los ingresos fueron estimados en alrededor de USD 80 millones, con cerca de 40.000 turistas extranjeros que llegaron al Perú para participar en las actividades del pontífice.