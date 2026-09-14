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Papa León XIV cumple 71 años este 14 de setiembre y recibe emotivo saludo de la Conferencia Episcopal Peruana

El papa León XIV cumple 71 años este 14 de septiembre y recibió un emotivo saludo de la Conferencia Episcopal Peruana, que también prepara su próxima visita al país.

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    Papa León XIV cumple 71 años este 14 de setiembre y recibe emotivo saludo de la Conferencia Episcopal Peruana
    Así lo saludó la Conferencia Episcopal Peruana.
    Papa León XIV cumple 71 años este 14 de setiembre y recibe emotivo saludo de la Conferencia Episcopal Peruana

    El papa León XIV celebra este lunes 14 de septiembre su cumpleaños número setenta y uno y desde el Perú llegaron mensajes de afecto y cercanía. La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) aprovechó la fecha para felicitar al pontífice y destacar el acompañamiento espiritual de los fieles católicos del país.

    La institución difundió además un video especial por la fecha y vinculó el saludo con la expectativa que existe en torno a la próxima visita del Santo Padre al Perú.

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    Conferencia Episcopal Peruana saluda al papa León XIV

    A través de sus canales oficiales, la CEP expresó sus buenos deseos al pontífice y remarcó que la comunidad católica peruana lo acompaña con oración.

    “¡Feliz cumpleaños, Papa León XIV! El Perú lo espera con alegría, cariño y oración”, expresó la Conferencia Episcopal Peruana en su saludo.

    El mensaje buscó transmitir cercanía en una fecha especial y reconocer la labor que León XIV desarrolla como líder de la Iglesia católica.

    Papa León XIV celebra sus 71 años.
    Papa León XIV celebra sus 71 años.

    Perú se prepara para recibir al Santo Padre

    La Conferencia Episcopal Peruana también aprovechó la ocasión para reforzar la expectativa por la futura visita del papa al país.

    Según explicó la institución, se ha habilitado un espacio oficial para acompañar los preparativos y permitir que los fieles sigan de cerca el proceso previo a su llegada.

    La iniciativa busca que la comunidad católica se mantenga unida y participe espiritualmente de la espera.

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    Video especial por los 71 años del papa León XIV

    Como parte del homenaje, la CEP difundió un material audiovisual preparado especialmente por el cumpleaños del pontífice.

    El video reúne un mensaje de respeto, afecto y acompañamiento de la Iglesia peruana, en una jornada en la que León XIV también recibió saludos desde distintos sectores de la Iglesia y autoridades internacionales.

    El cumpleaños del Santo Padre se convierte así en una nueva ocasión para reforzar el vínculo que mantiene con el Perú y la expectativa por su próxima visita.

    SOBRE EL AUTOR:
    Papa León XIV cumple 71 años este 14 de setiembre y recibe emotivo saludo de la Conferencia Episcopal Peruana
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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