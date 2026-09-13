¡LO ÚLTIMO! Hallan SIN VIDA a Ysidro Kagami Fujimori, primo de Keiko Fujimori: esto es lo que se sabe

Ysidro Kagami Fujimori, primo de Keiko Fujimori , fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada en el distrito de La Molina.

Ysidro Fernando Kagami Fujimori, primo de la presidenta Keiko Fujimori, fue encontrado sin vida este domingo en el departamento donde residía, ubicado en el distrito de La Molina. El hallazgo fue reportado a las autoridades, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Ysidro Kagami Fujimori?

De acuerdo con las primeras informaciones proporcionadas por la Policía Nacional, los agentes llegaron hasta el inmueble donde vivía Kagami Fujimori y encontraron su cuerpo al interior del departamento.

De acuerdo con información difundida por Latina, el reporte policial señala que Ysidro Kagami Fujimori, hijo de Ysidro Kagami Jiraku y Juana Fujimori, hermana de Alberto Fujimori y tía de la actual presidenta de la República, residía en el segundo nivel de un edificio. Su cuerpo habría sido hallado sin vida después de varios días.

Las autoridades continúan realizando las diligencias respectivas para esclarecer lo ocurrido y determinar la causa del fallecimiento de Ysidro Kagami Fujimori.

Vecinos notaron que había dejado de aparecer

La presidenta de la junta de propietarios declaró a Latina que Ysidro Kagami Fujimori residía solo y que, con el paso de los días, los habitantes del edificio comenzaron a notar que ya no frecuentaba las áreas comunes. La dirigente vecinal recordó que solía verlo salir con frecuencia. “Él siempre salía a comprar pan”, contó la vecina al medio televisivo, y señaló que conocía al fallecido desde hacía varios años.

La ausencia del familiar de la presidenta de la República empezó a generar inquietud entre quienes vivían en el inmueble, debido a que dejaron de tener noticias de él durante un periodo prolongado. La representante de los propietarios precisó que no lo vieron “casi varios días, casi un mes”.

Latina informó que, ante esta situación, los vecinos se comunicaron con la exesposa de Kagami Fujimori para ponerla al tanto de lo ocurrido. Tras recibir su autorización, ingresaron al departamento y encontraron el cuerpo sin vida.

El reporte televisivo señaló que, en el ambiente donde fue ubicado el fallecido, se encontraban una mesa y una silla de plástico. Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el inmueble para llevar a cabo las actuaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias del caso.

La presidenta de la junta de propietarios relató que se encontraba en la clínica Tesá cuando fue informada de que los agentes policiales habían llegado al edificio. Al retornar al lugar, se encontró con una mujer relacionada con el fallecido y pudo conocer mayores detalles sobre lo sucedido.