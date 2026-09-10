¿Qué hizo? Sale a la luz IMPENSADA VIDEOLLAMADA que hizo Giuseppe Leonardi tras acabar con la vida de su ESPOSA e HIJO en Santa Anita

Nuevos testimonios sobre el crimen de Santa Anita revelan detalles de las horas previas y posteriores al asesinato de Karina Gutiérrez y su hijo Augusto Leonardi.

Giusseppe Leonardi hizo videollamada a su familia tras quitarle la vida a su esposa e hijo | Composición Wapa - difusión

Giusseppe Leonardi hizo videollamada a su familia tras quitarle la vida a su esposa e hijo | Composición Wapa - difusión

El crimen que conmocionó a Santa Anita continúa sumando nuevos elementos mientras las autoridades avanzan con las investigaciones. El asesinato de Karina Gutiérrez y su hijo Augusto Leonardi, de 22 años, ocurrido el pasado 30 de agosto, empieza a ser reconstruido a partir de declaraciones de familiares y material audiovisual que permitiría conocer qué sucedió en las horas cercanas al crimen, además, se difundió lo que habría hecho Giusseppe Leonardi tras quitarle la vida a su esposa e hijo.

¿Qué hizo Giuseppe Leonardi después del crimen? Familia revela inesperada videollamada

Están dándose a conocer detalles que han cobrado relevancia tras el crimen; entre ellos, se encuentra la conducta que habría tenido Giuseppe Leonardi antes del ataque. Los familiares de las víctimas señalaron que, durante una reunión, el investigado aparentaba desenvolverse con normalidad, aunque una pregunta relacionada con las cámaras de seguridad de la vivienda posteriormente despertó especial interés.

Horas antes de que ocurriera la tragedia, Giuseppe Leonardi habría compartido con sus familiares durante una reunión. De acuerdo con los testimonios brindados posteriormente, en aquel momento se mostró comunicativo y de buen ánimo, por lo que ninguno de los presentes habría anticipado el desenlace que tendría lugar después.

Sin embargo, hubo un episodio que ahora forma parte de la reconstrucción de las horas previas. Leonardi habría querido saber si las cámaras de seguridad de la casa estaban funcionando, una consulta que llamó la atención de los familiares al ser analizada a la luz de lo ocurrido posteriormente.

Después de regresar a la vivienda, el escenario habría cambiado radicalmente. Según la versión entregada por los familiares, Leonardi sostuvo una discusión violenta con Karina Gutiérrez.

La confrontación habría provocado que los hijos intentaran intervenir para auxiliar a su madre. Pese a ello, el enfrentamiento terminó con el uso de un arma de fuego, provocando la muerte de Karina Gutiérrez y de Augusto Leonardi, de 22 años, quienes recibieron impactos de bala.

Giuseppe Leonardi habría aceptado todo en videollamada

Otro de los hechos que ha salido a la luz corresponde a los minutos posteriores al ataque. Los familiares relataron que Giuseppe Leonardi habría establecido una videollamada después del doble asesinato y que durante esa comunicación se le habría visto sosteniendo el arma de fuego.

Según la información proporcionada en estos testimonios, el investigado habría aparecido apuntándose con el arma durante la llamada. Además, habría dicho que había sido herido.

La comunicación también habría dejado una declaración que posteriormente fue mencionada por los familiares. "Yo soy malo, me iré preso", sostuvo en Latina Noticias.

Aún no se han establecido de manera definitiva todos los detalles vinculados con esta videollamada. Las autoridades deberán verificar cuándo ocurrió, qué sucedió durante la comunicación y qué elementos de esta podrían resultar relevantes para determinar cómo se desarrollaron los acontecimientos.

En el marco de las diligencias, el Poder Judicial dispuso que Giuseppe Leonardi cumpla nueve meses de prisión preventiva debido a los hechos registrados en Santa Anita.