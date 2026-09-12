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¿Tu LOCAL de VOTACIÓN ha CAMBIADO? Reniec aprueba link para confirmar tu dirección en PADRÓN ELECTORAL antes de elecciones

Con las elecciones 2026 a la vuelta de la esquina, Reniec lanza una plataforma para que los ciudadanos comprueben su dirección en el padrón electoral.

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    ¿Tu LOCAL de VOTACIÓN ha CAMBIADO? Reniec aprueba link para confirmar tu dirección en PADRÓN ELECTORAL antes de elecciones
    ¿Tu LOCAL de VOTACIÓN ha CAMBIADO? Reniec aprueba link para confirmar tu dirección en PADRÓN ELECTORAL antes de elecciones | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ¿Tu LOCAL de VOTACIÓN ha CAMBIADO? Reniec aprueba link para confirmar tu dirección en PADRÓN ELECTORAL antes de elecciones

    Faltando pocas semanas para las elecciones regionales y municipales de 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha puesto en funcionamiento una plataforma oficial. En ella, los ciudadanos pueden verificar la dirección registrada de su domicilio, junto con otros datos, en el padrón electoral para la venidera jornada electoral.

    ¿Se modificó tu dirección electoral? Reniec tiene un enlace para comprobar tus datos antes de las elecciones municipales

    Reniec aclaró que el padrón electoral se cerró el pasado 7 de abril de 2026. Por esta razón, no se pueden realizar cambios en los locales de votación para estas elecciones. Las modificaciones realizadas en las direcciones ya se reflejan en esta nueva jornada electoral.

    Para verificar tus datos en el padrón electoral actualizado y las modificaciones geográficas que se han hecho, sigue estos pasos:

    • Accede a la página web Identidad de Reniec.
    • Visita la sección de procesos electorales.
    • Elige el proceso que corresponde a las elecciones de 2026 y entra al enlace de 'Padrón en cifras'.
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    Reniec ofrece un enlace para verificar tus datos electorales antes de las elecciones municipales.
    Reniec ofrece un enlace para verificar tus datos electorales antes de las elecciones municipales.

    En esta plataforma digital, Reniec ha concentrado información sobre anotaciones, herramientas de búsqueda, verificaciones de domicilio y estadísticas relacionadas con cambios de dirección.

    Descubre tu lugar de votación para las ERM 2026: ONPE proporciona un enlace oficial

    La ONPE dispone de una interfaz digital que permite a los ciudadanos verificar si han sido designados como miembros de mesa para las ERM 2026, así como consultar su lugar de votación y mesa. Para hacer esto, sigue estos pasos:

    • Visita el sitio de consulta electoral de la ONPE en: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.
    • Introduce el número de tu DNI en el campo correspondiente.
    • Verifica tu situación actual: descubre si fuiste asignado como miembro de mesa.
    • Revisa tu rol en las elecciones: verifica si eres titular, suplente o en qué función, así como el lugar de votación asociado.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Tu LOCAL de VOTACIÓN ha CAMBIADO? Reniec aprueba link para confirmar tu dirección en PADRÓN ELECTORAL antes de elecciones
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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