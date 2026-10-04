Conocida cantante urbana se mostró desolada al verificar la infidelidad de su novio, lo que la llevó a estallar en llanto.

Cantante urbana toma fuerte decisión tras enterarse que le fueron infiel. | Composición: El Popular | Difusión

Cantante urbana toma fuerte decisión tras enterarse que le fueron infiel. | Composición: El Popular | Difusión

Entre lágrimas, se enfrentó al engaño. La cantante de música urbana, Handa, está pasando por un momento complicado tras descubrir indicios claros de que su pareja, Gio, la traicionó con otra persona. Debido a esto, la cantante peruana tomó una decisión drástica.

Handa se desmorona al conocer la traición en una transmisión en directo

La artista de pop urbano se conectó en vivo con sus fans en TikTok para interactuar y decidió añadir música a su transmisión. Sin esperarlo, se encontró con mensajes de su pareja con otra mujer. Inmediatamente, Handa quedó devastada.

“No lo puedo concebir. Esto no puede estar pasando. Sí, él se fue a otro lado… Tiene sentido, la chica realmente lo vio, porque aquí le dicen que se fueron a las 10 y él no estaba. ¡No puede ser!”, expresaba al inicio. Luego, admitió que Gio ya le había sido infiel antes.

Handa descubrió las pruebas de la infidelidad mientras estaba en un live.

Finalmente, el novio de Handa regresó mientras ella lloraba y ella lo expulsó de su casa. “¡Sal de aquí! Yo no me iré, ¡te vas tú! Maldito, siempre lo supe. Ya borraste a Soy Diana, la que iría al hotel… Ya da igual”, le dijo, pero él rechazó todas las acusaciones.

Poco después, Handa publicó una imagen en su cuenta oficial de Instagram indicando que sigue afectada y agradeció el apoyo de sus seguidores. “Gracias a todos los que se preocupan y desean hablar conmigo. No estoy lista”, escribió.