“No es que piense en nada. Creo que es una forma de faltarle el respeto a una relación. Hiperactivos son (…) Las cosas se dieron y fueron fluyendo de esa forma, no era la adecuada, pero se dio porque era el momento. No hubo respeto”, expresó.

“A ellos no les pedí perdón (a sus hijos) pero a ella sí (a su esposa), pero lo haría si fuera que algo lo he hecho yo solo, pero si yo me pongo a hablar de lo que pudo haber pasado sería egoísta decir que mi verdad la sabían, me tildaron de muchas cosas, pero me quedé callado”, comentó.