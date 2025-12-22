Wapa.pe
Patricio Quiñones, exbailarín de Daddy Yankee, reveló en sus redes la lucha diaria que enfrenta por su enfermedad incurable.

    Patricio Quiñones aparece en redes y revela enfermedad en la piel. | Composición Wapa | Instagram
    El bailarín peruano Patricio Quiñones, conocido también por su relación con la modelo Milett Figueroa, sorprendió a sus seguidores al revelar que enfrenta una enfermedad en la piel que impacta su vida cotidiana. A través de sus redes sociales, el exintegrante de ‘El Gran Show’ y exbailarín de la gira de despedida de Daddy Yankee compartió de manera sincera y sin filtros la dificultad y el reto que representa su situación personal.

    Patricio Quiñones aparece en redes y revela dura enfermedad

    En un video subido a su cuenta de TikTok, Quiñones relató su experiencia mostrando su rostro con escamas y una visible reacción en la piel. "Tengo dermatitis seborreica y hay días buenos y otros que pareces Deadpool sin máscara", escribió el artista, añadiendo la frase: “Hay días que no son tan buenos”.

    Las imágenes evidencian la realidad de quienes viven con esta condición y fomentan el diálogo sobre los retos que enfrentan quienes están expuestos al público y a las exigencias del ámbito artístico.

    Aunque el bailarín no ofreció más detalles médicos, la sinceridad de su testimonio resonó de inmediato entre miles de seguidores, muchos de los cuales compartieron experiencias similares o enviaron consejos y palabras de apoyo.

    Usuarios reaccionan tras la confesión de Patricio Quiñones

    A raíz del reciente video del bailarín peruano, numerosos usuarios compartieron sus reacciones ante su confesión. “Patito tenemos lo mismo y es difícil lidiar con ello sobre todo con niveles de estrés y el sol”, escribió una seguidora, mientras otros destacaban la importancia de consultar a un dermatólogo y seguir los tratamientos adecuados.

    Las redes sociales se llenaron de mensajes de empatía y apoyo, como “Espero que los tratamientos médicos que sigas te ayuden mucho Pato” o “Ve a un buen dermatólogo y vas a salir de ello, hoy la ciencia ha avanzado mucho, te lo digo por experiencia”. Además, las muestras de cariño incluyeron palabras como “Mi niño lindo todo tiene solución”, “Patito tú puedes, tú siempre puedes” y deseos de pronta recuperación, reflejando el fuerte vínculo de la audiencia con el artista.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

