La expareja de Paolo Guerrero se casó en una ceremonia íntima y compartió momentos del romántico enlace a través de redes sociales.

Las redes sociales se remecieron al darse a conocer que una expareja de Paolo Guerrero se casó en una ceremonia íntima. La exintegrante de 'Combate' y 'Esto es Guerra' , quien en el pasado estuvo vinculada sentimentalmente al futbolista, eligió mantener su relación actual en absoluta reserva. Fiel a su bajo perfil, organizó un enlace sencillo y cargado de significado personal. Solo algunos registros del evento fueron difundidos, dejando ver la felicidad que rodeó este nuevo comienzo.

Exnovia de Paolo Guerrero sorprende al casarse con su novio extranjero

La exchica reality y expareja de Paolo Guerrero, Fiorella Chirichigno, sorprendió al anunciar un cambio trascendental en su vida personal al contraer matrimonio con su pareja y padre de su hijo.

Como se recuerda, el nombre de Fiorella salió a la palestra en la farándula peruana, luego de que esta iniciara un romance corto con el futbolista Paolo Guerrero. Sin embargo, esta optó por mantener su vida personal alejada de las cámaras y en estricta privacidad, por lo que se desconocen los detalles de su novio alemán, con quien escogió formar una familia.

Fue la propia influencer quien pese a ser muy reservada con su vida amorosa, decidió compartir a través de sus redes sociales imágenes de la ceremonia que realizó y destacó la felicidad propia del día, en un momento sencillo rodeada de sus seres queridos.

“He sido muy feliz. Gracias a mis personas favoritas por estar. Fue muy chiquito, muy íntimo, pero con mucho amor”, expresó.

En sus publicaciones también dedicó palabras de agradecimiento a Stephanie Cayo, responsable de un detalle especial en la boda. “Miren la preciosura de bouquet que me hizo mi amiga bella. Te amo amiga linda”, escribió, dejando en evidencia el cariño y la complicidad que rodearon este nuevo capítulo de su vida.

Fiorella Chirichigno se convirtió en madre antes de su boda

El pasado 13 de octubre, la exchica reality de ‘Esto es Guerra’ sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convirtió en madre por primera vez junto a su novio alemán. “Fue un parto hermoso. Gracias a todos por sus mensajes de amor”, se lee en su post.