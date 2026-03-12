Se DINFUNDE la DOLOROSA RAZÓN que ARRUINÓ el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Muchos se preguntan cuál fue la razón que provocó el fin del matrimonio entre el periodista Federico Salazar y Carol Núñez. El conductor de América Televisión mantiene una sólida trayectoria en la televisión peruana, lo que ha despertado el interés del público por conocer más sobre su vida personal, especialmente sobre su relación con su expareja, la actriz Katia Condos.

Uno de los temas que más curiosidad genera es el motivo detrás de su comentado divorcio con Carol Núñez, madre de sus primeros hijos. A continuación, se detalla lo que se sabe sobre el final de ese matrimonio.

La relación que Federico Salazar mantuvo con su exesposa Carol Núñez siempre llamó la atención del público debido a su exposición mediática. Sin embargo, el vínculo terminó en medio de rumores y fuertes comentarios en redes sociales, sobre todo cuando posteriormente se hizo pública su relación con Katia Condos.

¿Por qué terminó la relación entre Federico Salazar y Carol Núñez?

El periodista sostuvo durante varios años una relación con Carol Núñez, comunicadora especializada en relaciones públicas, con quien tuvo dos hijos. La ruptura de la pareja generó diversas interrogantes entre los seguidores del conductor, especialmente por lo polémico que resultó su posterior divorcio. Fue el propio Salazar quien en su momento habló sobre cómo vivió esa etapa y mencionó también el inicio de su historia con Katia Condos.

Durante una entrevista en el programa Estás en Todas, el periodista recordó cómo fue el momento posterior a su separación, aunque prefirió no revelar el motivo exacto que llevó al fin de su relación con Núñez. Si bien ambos formaron una familia con dos hijos, el comunicador no detalló qué ocurrió entre ellos como pareja. Lo que sí señaló fue que, tras ese proceso, conoció a Katia Condos, con quien inició una relación que se extendió por varios años.

"Yo estaba recién separado y estaba bien triste digamos, y los amigos con quienes vivía en su casa me sacaban. Y por su lado, Katia, ella iba a la cena de los periodistas, que le parecía aburrida. A cambio de eso, ‘Luchito’ Barrios la acompañaba al concierto de Mar de Copas y, bueno, ahí coincidimos. Como ella es divertida y súper interesante, conversamos mucho”, mencionó Salazar sobre cómo se conocieron.

¿Quién es Carol Núñez, la exesposa de Federico Salazar?

Carol Núñez es una profesional dedicada al ámbito de las relaciones públicas y la comunicación estratégica. Su trabajo está enfocado en asesoría de prensa, gestión de relaciones con medios de comunicación, desarrollo de planes de comunicación y capacitación en media training.

Además, también se especializa en la creación de estrategias de marketing digital, así como en la organización de eventos y activaciones para diversas marcas. Gracias a su experiencia profesional, ha participado en importantes proyectos junto a distintas empresas.