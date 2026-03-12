El Poder Judicial otorgó una asignación anticipada de 7 mil soles, que Jefferson Farfán deberá depositar, mientras se evalúa la demanda de 14 mil soles presentada por Ramírez.

La disputa legal entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez por la manutención de su hija menor sigue avanzando en el ámbito judicial. La joven madre acudió al Poder Judicial para solicitar una pensión de alimentos que cubra adecuadamente las necesidades de la menor. De acuerdo con lo informado, Ramírez presentó recientemente una demanda con el objetivo de que se incremente el monto destinado a la manutención de la niña, al considerar que el aporte actual no cubriría todos los gastos que implica su crianza.

Poder Judicial fija asignación anticipada de alimentos

En el marco del proceso, el Poder Judicial resolvió otorgar una asignación anticipada de alimentos por un monto de 7.000 soles, que deberá ser depositado por el exfutbolista en una cuenta del Banco de la Nación a nombre de la madre de la menor.

El abogado de Ramírez, Wilmer Arica, explicó que la solicitud inicial contempla una pensión mayor, sustentada en los gastos que demanda el cuidado de la niña.

“Como demanda de alimentos hemos solicitado una pensión de 14 mil soles a favor de la menor. La demanda ya ha sido admitida y el juez ha designado una asignación anticipada de 7 mil soles”, dijo en conversación con el programa 'Mesa Caliente'.

Asimismo, el letrado detalló que cuentan con documentación que respalda los costos asociados a la manutención de la pequeña, los cuales ascenderían a aproximadamente 17.000 soles mensuales. “Antes de ir a la demanda solicitamos una conciliación con la otra parte, y nunca asistieron a las dos fechas programadas”, sostuvo.

¿Por qué se solicitó una pensión de 14.000 soles a Jefferson Farfán?

Durante una entrevista en el programa Mesa Caliente, la conductora Tilsa Lozano consultó sobre las razones por las que se solicitó una pensión de 14.000 soles.

Frente a esta pregunta, el abogado explicó que el monto se calcula tomando en cuenta el contexto económico de cada familia y las necesidades de la menor.

"Las realidades de cada familia son totalmente distintas hay pensión de alimentos de los mil soles hasta los 25 mil soles. Es en función a la realidad de cada familia. Los gastos de la menor son mayores a la pensión que estamos fijando de 14 mil soles y de los cuales mi patrocinada también se hace cargo", señaló.