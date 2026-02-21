¿Golpe a Farfán? Darinka Ramírez no pagaría 50/50 pese a custodia compartidaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Jefferson Farfán se ha convertido nuevamente en tema de conversación luego de presentar una demanda contra Darinka Ramírez para solicitar la tenencia compartida de la hija de tres años que tienen en común. La situación generó una fuerte reacción emocional en la influencer, quien no pudo contener las lágrimas al expresar su preocupación por la seguridad de la menor, especialmente porque atraviesa su segundo embarazo.
Sin embargo, un aspecto que ha llamado la atención es el tema económico, ya que muchos asumían que, de aprobarse la custodia compartida, el exfutbolista solo asumiría el 50% de los gastos. Esta idea fue aclarada por la abogada Milagros García durante su participación en el podcast ‘Chimi Churri’.
Ramírez manifestó su temor ante la posibilidad de que su hija pase periodos prolongados en la vivienda de su padre, recordando que en ese lugar ocurrió un caso de abuso sexual en 2025. Además, rechazó el pedido de Farfán al sostener que él no ha tenido un rol constante como padre en la vida de la menor.
Sobre el tema de la manutención, la especialista explicó que, si bien ambos progenitores tienen la obligación de contribuir, el porcentaje no necesariamente se traduce en montos iguales debido a la diferencia económica entre ambos. “El tema de los alimentos parte porque, si bien es cierto ambos tienen la obligación de otorgar alimentos, y en un 50%, pero el 50% que ella puede otorgar no se va a comparar con el 50% de él porque él tiene una capacidad adquisitiva exorbitante en relación a ella y eso todo el Perú lo sabe”, señaló.
Asimismo, la abogada enfatizó que el cuidado diario que realiza la madre también constituye un aporte legalmente reconocido, más allá del dinero. “El hecho de que cuide a la niña, le cambia los pañales, le da su comidita, la cría, la educa, la forma, eso es un aporte que legalmente está considerado como trabajo doméstico y eso es el aporte de la mamá. Así no trabaje ella aporta y así ella aporte económicamente porque le compra pañales o un libro, ella está haciendo la otra parte que no tiene valor, porque criar a un hijo no tiene valor, se hace por amor”, agregó.