La polémica entre Jazmín Pinedo y la influencer Majo con Sabor vuelve a ser tema de conversación tras acusaciones de interferencia en la relación con Gino Assereto.

La reciente polémica en torno a Jazmín Pinedo volvió a captar la atención de los seguidores de la farándula local luego de que Majo con Sabor la señalara públicamente de haber interferido en su relación con Gino Assereto. En medio de estas declaraciones, la conductora de televisión reapareció en redes sociales con publicaciones que varios usuarios interpretaron como una posible indirecta.

Jazmín Pinedo publica video en TikTok en medio de la polémica con ‘Majo con sabor’

Tras difundirse los comentarios de la influencer sobre su pasada relación con Gino Assereto, Jazmín Pinedo compartió un clip en su cuenta de TikTok que rápidamente generó conversación entre sus seguidores. En el video se le ve cantando el tema 'El señor de la noche', mientras aparece un mensaje escrito en pantalla.

"Cuando quiere apagar tu brillo, pero mi amor, se te olvida que soy Leo", se lee en el video que publicó la conductora de Más Espectáculos haciendo referencia a su signo zodiacal, conocidos por ser muy seguros de sí mismos.

La publicación no pasó desapercibida y muchos internautas reaccionaron en la sección de comentarios, donde algunos expresaron críticas hacia la presentadora. Entre las respuestas que se pudieron leer figuraban frases como: "Con razón", "Jazmín haciendo TikToks y no respondiendo, icónica", "¡Algo no cuadra!", "Soy Leo, pero no me representas", "No me cae esa tipa", "Metiche" y "A todos nos cae mal".

Horas después de que se viralizaran las declaraciones de ‘Majo con Sabor’, la exchica reality volvió a publicar otro contenido en TikTok. En esta ocasión apareció bailando la canción 'Alegría', acompañando el clip con un breve mensaje. "¡Viernes!", escribió la presentadora mientras se mostraba disfrutando de la música y moviéndose al ritmo del tema.

‘Majo con Sabor’ afirma que situación con Jazmín Pinedo influyó en su relación con Gino Assereto

La influencer gastronómica María José Vigil Checa, conocida en redes como ‘Majo con Sabor’, volvió a referirse públicamente a su pasada relación con Gino Assereto. Durante una entrevista televisiva, la creadora de contenido aseguró que diversos factores influyeron en el fin de su romance, entre ellos la relación que el exchico reality mantiene con Jazmín Pinedo, madre de su hija.

Meses atrás, cuando aún mantenía un vínculo sentimental con Assereto, la influencer había reconocido que el modelo conservaba un lazo especial con Jazmín Pinedo debido a que comparten la crianza de su hija. Sin embargo, en una conversación con Magaly Medina, reveló que esa dinámica terminó afectando la estabilidad de la relación.

Según explicó, su relación sentimental empezó a deteriorarse cuando intentó acercarse a la conductora de televisión, pero no obtuvo respuesta. Además, señaló que no hubo disposición para que ella pudiera interactuar con la menor.

“A veces las madres no ayudan. La mamá hace lo que quiere, está con la persona que desea (y no deja que su ex haga lo que quiere). Eso pasa mucho con las mujeres. Son muy egoístas en esa parte. Quieren todo para ellas. Así como tú tienes libertad, el hombre también quiere tenerla”, dijo ‘Majo con Sabor’; a lo que Magaly preguntó: “¿Eso te pasó con Gino Assereto?”.

Y la creadora de contenido respondió: “Un poco. No era el contexto al 100 % porque a las finales termina dañando a una niña y no es mi tema, pero un poco. No dieron la mano a la felicidad de la persona que supuestamente quieren. Eso es bajo”, aseveró.

Durante la entrevista, también contó que en otra ocasión conversó con la madre de la hija mayor de Assereto para organizar un encuentro en Arequipa, donde el modelo tenía una presentación. Según relató, en ese caso sí encontró apertura. “La mamá es una persona super madura y me dijo: ‘Bacán, anda’”, dijo.

Asimismo, la influencer explicó que, aunque su relación con el exchico reality ya terminó, mantiene comunicación con esa joven. Distinta fue su experiencia con Jazmín Pinedo, con quien intentó establecer un contacto directo sin obtener respuesta.