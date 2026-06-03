Vania Bludau sorprende al DISTANCIARSE de Alejandra Baigorria con contundentes declaraciones: “Cada una tiene sus cosas”

¿Se terminó la amistad por Said Palao? Vania Bludau dejó boquiabiertos a muchos al indicar que actualmente ella y Alejandra Baigorria siguen trayectorias distintas. Todo esto tras el perdón de Baigorria al chico reality.

Vania Bludau y Alejandra Baigorria se hicieron un tatuaje juntas en honor a su amistad, ahora las cosas serían diferentes. | Composición Wapa

Vania Bludau y Alejandra Baigorria se hicieron un tatuaje juntas en honor a su amistad, ahora las cosas serían diferentes. | Composición Wapa

Vania Bludau ha captado la atención de los medios al hablar sobre su actual relación con Alejandra Baigorria. Las palabras de Bludau llegan semanas después de que Said Palao fuera visto en una despedida de soltero con varias mujeres, lo que desató gran revuelo.

En una entrevista para el programa 'Amor y fuego', la antigua chica reality aclaró que sus comentarios sobre su lejanía con la Gringa de Gamarra fueron malinterpretados. Aunque mantiene cariño por Alejandra y su familia, mencionó que, debido a sus compromisos personales y viajes frecuentes, no comparten momentos juntas de manera habitual.

Vania Bludau comenta sobre su relación con Alejandra Baigorria

En diálogo con Willax, Vania Bludau despejó cualquier malentendido sobre un posible conflicto con Alejandra Baigorria. Precisó que su referencia a no pertenecer a su círculo cercano responde a la naturaleza actual de su vínculo.

“La quiero mucho, a ella y a su familia”, expresó Bludau sobre la empresaria. No obstante, aclaró que su círculo íntimo lo forman quienes frecuenta regularmente, como familiares, amistades cercanas o colegas de trabajo.

Insistió en que actualmente tienen rutinas totalmente diferentes. “No comparto ni espacio ni trabajo con ella”, afirmó, al señalar que la distancia es más circunstancial y no implica la ruptura de una amistad.

“Si necesito hablar con ella, lo haré. Supongo que ella también se comunicará si lo necesita. No hay nada por ahora, cada una en lo suyo, cada quien con su vida y problemas”, afirmó.

Alejandra Baigorria reacciona a las palabras de Vania Bludau

Después de regresar al Perú tras compromisos laborales en España y China, la exintegrante de 'Esto es guerra' fue consultada por 'Amor y fuego' sobre los comentarios de su amiga de la farándula.

Baigorria confesó que las declaraciones de Bludau fueron inesperadas. Sin embargo, evitó alimentar los rumores sobre un posible conflicto. Aseguró que su aprecio por Bludau permanece.