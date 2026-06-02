Ana Lucía Urbina aclara si renunció a Corazón Serrano y sorprende a sus seguidores

Ana Lucía Urbina aclara si renunció a Corazón Serrano y sorprende a sus seguidoresÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡El misterio llegó a su fin! Tras días de especulación por la desaparición de Ana Lucía Urbina de las redes de Corazón Serrano, se ha revelado la verdad. La cantante consideró seriamente una atractiva oferta laboral para dejar la popular banda, pero finalmente tomó una decisión que sorprendió a sus seguidores.
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Ana Lucía Urbina y su inesperada elección: ¿seguirá en Corazón Serrano?
La ausencia de Ana Lucía en los recientes conciertos de Piura, Moyobamba y Bolivia no se debió solo a problemas de salud. Una propuesta laboral atractiva buscaba alejarla de las filas de Corazón Serrano, donde su voz siempre ha destacado y se ha vuelto emblemática.
“Ana Lucía, esto no lo puede negar. Ayer se reunió para escuchar una propuesta de una agrupación Leonardina. Repito, solo escuchó, porque AnaLu renovó con los hermanos Guerrero Neira”, explicó el comentarista Anthony Luis Quipas en TikTok.
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Con esta información, se confirma que Ana Lucía Urbina ha decidido seguir en la agrupación que la acogió. Aunque las razones exactas por las que el grupo decidió eliminarla de las fotos y promociones siguen siendo un misterio, su lugar en Corazón Serrano no está en duda.