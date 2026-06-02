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Ana Lucía Urbina aclara si renunció a Corazón Serrano y sorprende a sus seguidores

Tras ser eliminada de las redes de Corazón Serrano y en medio de fuertes rumores de salida, Ana Lucía Urbina habría recibido una oferta tentadora de otra agrupación. ¿Dejará la banda?

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    Ana Lucía Urbina aclara si renunció a Corazón Serrano y sorprende a sus seguidores
    Ana Lucía Urbina confirma qué pasará con su futuro en Corazón Serrano. | Composición Wapa
    Ana Lucía Urbina aclara si renunció a Corazón Serrano y sorprende a sus seguidores

    ¡El misterio llegó a su fin! Tras días de especulación por la desaparición de Ana Lucía Urbina de las redes de Corazón Serrano, se ha revelado la verdad. La cantante consideró seriamente una atractiva oferta laboral para dejar la popular banda, pero finalmente tomó una decisión que sorprendió a sus seguidores.

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    Ana Lucía Urbina y su inesperada elección: ¿seguirá en Corazón Serrano?

    La ausencia de Ana Lucía en los recientes conciertos de Piura, Moyobamba y Bolivia no se debió solo a problemas de salud. Una propuesta laboral atractiva buscaba alejarla de las filas de Corazón Serrano, donde su voz siempre ha destacado y se ha vuelto emblemática.

    “Ana Lucía, esto no lo puede negar. Ayer se reunió para escuchar una propuesta de una agrupación Leonardina. Repito, solo escuchó, porque AnaLu renovó con los hermanos Guerrero Neira”, explicó el comentarista Anthony Luis Quipas en TikTok.

    Ana Lucía Urbina habría renovado su contrato en Corazón Serrano.
    Ana Lucía Urbina habría renovado su contrato en Corazón Serrano.
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    Con esta información, se confirma que Ana Lucía Urbina ha decidido seguir en la agrupación que la acogió. Aunque las razones exactas por las que el grupo decidió eliminarla de las fotos y promociones siguen siendo un misterio, su lugar en Corazón Serrano no está en duda.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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