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Miguel Trauco revela qué pasó con su relación tras difusión de ampay en 'auto rana': "Estoy enfocado en..."

Miguel Trauco intentó evitar que saliera al aire un video comprometedor en 'Magaly TV: la firme' al enviar cartas notariales. Además, explicó que ya no mantiene una relación con Mariela Arévalo.

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    Miguel Trauco revela qué pasó con su relación tras difusión de ampay en 'auto rana': "Estoy enfocado en..."
    Miguel Trauco anuncia su separación de Mariela Arévalo. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.
    Miguel Trauco revela qué pasó con su relación tras difusión de ampay en 'auto rana': "Estoy enfocado en..."

    Antes de la emisión del video comprometedor en 'Magaly TV: la firme', donde se vio a Miguel Trauco, el jugador buscó impedir su difusión con dos cartas notariales dirigidas al programa de la 'Urraca'. También usó sus redes sociales para comunicar su situación sentimental.

    “¿Qué hace el futbolista Miguel Trauco con una mujer que no es su pareja en la madrugada del domingo?”, se preguntaba un reportero de Magaly Medina en el adelanto mostrado el 1 de junio, donde se ve al deportista despidiéndose afectuosamente de una mujer tras pasar un rato en una camioneta.

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    Miguel Trauco confirma estar soltero

    Luego de la difusión de las imágenes y de las especulaciones sobre una posible infidelidad a su prometida, Miguel Trauco se adelantó y aclaró a través de un comunicado que lleva tres meses sin estar con Mariela Arévalo, con quien planeaba casarse en diciembre.

    Miguel Trauco asegura que está soltero. Foto: Instagram.
    Miguel Trauco asegura que está soltero. Foto: Instagram.

    “Antes de que se difunda cualquier información hoy, quiero aclarar que llevo tres meses soltero. Actualmente, no estoy en ninguna relación sentimental y me concentro en mi familia, mi carrera y mis proyectos. Agradezco el respeto y comprensión”, expresó en Instagram.

    Este ampay surge en medio de otros comentarios públicos, pues su exesposa Karla Gálvez también mencionó haber soportado varias infidelidades por parte de Trauco.

    Hasta el momento, ni Miguel Trauco ni Mariela Arévalo habían comunicado oficialmente su separación. Si él está soltero desde hace tres meses, entonces la ruptura habría ocurrido a principios de 2026.

    SOBRE EL AUTOR:
    Miguel Trauco revela qué pasó con su relación tras difusión de ampay en 'auto rana': "Estoy enfocado en..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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