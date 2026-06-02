¡JUSTO ANTES DE LA BODA! Pamela Franco y Christian Cueva toman inesperada decisión y generan revuelo

Pamela Franco y Christian Cueva viajaron al extranjero antes de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona, y compartieron románticas imágenes.

Pamela Franco y Christian Cueva se muestran más enamorados que nunca. | Composición Wapa

Pamela Franco y Christian Cueva se muestran más enamorados que nunca. | Composición Wapa

Pamela Franco y Christian Cueva volvieron a llamar la atención en redes sociales tras compartir imágenes de una escapada romántica al extranjero. La pareja decidió salir del país justo en la antesala de la boda civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona, uno de los eventos más comentados de la farándula peruana.

Aunque ninguno reveló el destino exacto, las imágenes publicadas muestran un escenario de playa, arena clara y aguas turquesas, por lo que muchos seguidores especularon que podrían encontrarse en algún lugar del Caribe. En los videos se les ve relajados, sonrientes y disfrutando de varios momentos juntos, lejos del ruido mediático local.

Desde que hicieron pública su relación, Pamela y Cueva han optado por mostrarse cada vez más unidos. Atrás parecen quedar las polémicas que rodearon el inicio de su romance, pues ahora ambos comparten con mayor naturalidad detalles de su vida en pareja.

Pamela Franco dedica romántico mensaje a Christian Cueva

Uno de los momentos que más comentarios generó fue un video publicado por Pamela Franco en sus redes sociales. En el clip, la cantante aparece junto a Christian Cueva dentro del mar, compartiendo gestos de cariño y complicidad mientras disfrutan del paisaje.

La publicación estuvo acompañada por una frase breve, pero directa, que fue interpretada como una nueva declaración de amor hacia el futbolista. 'Todo a tu lado es mejor', escribió Pamela Franco junto al romántico video.

Pamela Franco y Christian Cueva están de viaje lejos de los comentarios de la boda de Domínguez.

El mensaje no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes resaltaron lo felices que se ven juntos. Algunos usuarios destacaron que la intérprete luce más tranquila en esta etapa, mientras otros comentaron que la pareja parece decidida a vivir su relación sin prestar demasiada atención a las críticas.

Con esta nueva aparición, Pamela y Cueva vuelven a demostrar que su vínculo continúa fortaleciéndose, esta vez desde un destino paradisíaco, lejos de los reflectores de la televisión peruana.

Pamela Franco y Christian Cueva.

El viaje ocurre a horas de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

La escapada de Pamela Franco y Christian Cueva llamó aún más la atención por el momento en que se produjo. El viaje se da apenas unas horas antes de que Christian Domínguez y Karla Tarazona contraigan matrimonio civil.

La ceremonia está programada para este martes 2 de junio y se realizará en un ambiente privado, con la presencia de familiares cercanos y amigos de confianza. El enlace marca un nuevo capítulo para Domínguez y Tarazona, quienes decidieron formalizar su relación después de años de idas y vueltas mediáticas.

Mientras el cumbiambero se prepara para llegar al altar con Karla, Pamela Franco eligió mantenerse alejada del foco local y disfrutar unos días de descanso junto a Christian Cueva. La coincidencia de fechas no pasó desapercibida para los seguidores de la farándula, que rápidamente comentaron ambos acontecimientos en redes sociales.

Así será la boda civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez

A pocos días del matrimonio, se conocieron nuevos detalles sobre la ceremonia que preparan Karla Tarazona y Christian Domínguez. El wedding planner Ricardo Parra reveló a Trome que la boda tendrá un concepto elegante, romántico y minimalista.

'Será ‘Romantic chic minimal white’. Todo gira en torno a una propuesta elegante, romántica y minimalista, donde predominarán los tonos blancos', contó.

Ricardo Parra, organizador de eventos.

Según el especialista, cada elemento fue pensado para reflejar una estética sobria y delicada. Desde el peinado de la novia hasta la torta, todo seguirá una misma línea visual.

'Se ha pensado cuidadosamente en el peinado de la novia, el bouquet que no será el tradicional. La torta también será completamente blanca y minimalista', agregó.

La celebración no apunta a ser una gran fiesta, sino una reunión íntima y cuidada al detalle, donde los novios puedan compartir este momento con su círculo más cercano.

Los novios tendrán un momento especial para renovar sus votos

Además del acto civil, Karla Tarazona y Christian Domínguez prepararon un espacio simbólico dentro de la ceremonia. De acuerdo con Ricardo Parra, después de la parte legal habrá un momento diseñado para que ambos puedan reafirmar sus sentimientos frente a sus invitados.

Karla Tarazona y Christian Domínguez listos para compartir toda la vida juntos.

'Después de la ceremonia legal, se ha preparado un espacio especial tipo altar donde los novios podrán repetir sus votos', explicó.