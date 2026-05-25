El vestido de novia de Carolina Braedt: elegancia en tres piezas y detalles personalizados

Carolina Braedt apostó por un vestido de novia de tres piezas para su matrimonio civil con Javier Millership : un look elegante, romántico y lleno de detalles personalizados.

Carolina Braedt volvió a marcar tendencia, esta vez desde uno de los momentos más importantes de su vida: su matrimonio civil con Javier Millership. La influencer peruana compartió en redes sociales algunos detalles de su boda íntima y elegante, pero fue su vestido de novia el que captó todas las miradas por su propuesta moderna, delicada y muy fiel a su estilo. Según medios como Infobae y Trome, la creadora de contenido apostó por un diseño de tres piezas, una elección que se aleja del modelo tradicional y confirma su gusto por las siluetas sofisticadas con un toque contemporáneo.

El look nupcial de Carolina destacó por la armonía entre textura, estructura y romanticismo. Aunque la influencer todavía no ha revelado todos los detalles del diseño, las primeras imágenes dejaron ver una propuesta trabajada con mucho cuidado, ideal para una ceremonia civil con aire elegante, pero sin excesos. El atuendo no solo funcionó como pieza principal, sino como parte de un concepto completo en el que cada elemento parecía pensado para mantener una misma línea estética.

Carolina Braedt viajó a Europa para buscar las telas para sus vestidos de novia, tanto de civil y religioso.

Uno de los detalles más comentados fueron sus zapatos bordados, confeccionados con la misma tela del vestido. La propia Carolina contó en Instagram que los amó y que estuvo comodísima toda la noche, un detalle clave para cualquier novia que busca verse impecable sin sacrificar comodidad. Este guiño personalizado convirtió el calzado en una extensión del vestido y reforzó esa tendencia nupcial que apuesta por piezas únicas, hechas a medida y con valor emocional.

La estética de la boda también siguió el mismo lenguaje visual del vestido, al punto de que la torta incluyó acabados inspirados en la tela del atuendo nupcial. Con esta elección, Carolina Braedt dejó claro que su propuesta de novia no solo se trató de lucir un vestido bonito, sino de construir una imagen completa: romántica, elegante, íntima y con detalles que hablan de su personalidad. Su look se suma a esa nueva generación de novias que prefieren diseños versátiles, cómodos y memorables antes que opciones demasiado clásicas.