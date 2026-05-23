Horóscopo de HOY domingo 24 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este domingo 24 de mayo del 2026.

Este sábado, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este domingo 24 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este sábado. Sigue leyendo para obtener todas las respuestas.

Horóscopo Aries este domingo (21 de marzo-20 de abril)

Una tensión por diferencias no resueltas podría conducirte a un pleito con la persona que amas. No se trata de ganar ni de ver quién hiere más. Evita este tipo de escenario y evitarás una separación.

Horóscopo Tauro este domingo (21 de abril-21 de mayo)

Has estado postergando algunas responsabilidades familiares debido a tu agenda laboral. No generes demoras y aprovecha el día para atender todo lo pendiente. De lo contrario, habrá reclamos.

Horóscopo Géminis este domingo (22 de mayo-21 de junio)

Todo se está resolviendo en tu relación amorosa, pero necesitan sanar patrones emocionales que, si se vuelven repetitivos, harán que vivas la misma situación. Tienes que cambiar.

Horóscopo Cáncer este domingo (22 de junio-22 de julio)

Te contarán algo de esa persona a la que no volviste a ver. Saber de ella ya no te afecta como lo hacía en el pasado y esto te reconfortará. Este tiempo de renovación te permitirá volver a enamorarte.

Horóscopo Leo este domingo (23 de julio-23 de agosto)

Por más que sientas pasión o deseo por alguien, trata de no forzar las cosas y deja que esa persona se acerque por su propia voluntad. Cualquier actitud contraria podría alejarla o intimidarla.

Horóscopo Virgo este domingo (24 de agosto-23 de septiembre)

Ya no quieres escuchar más reclamos. Te decidirás a tomar una pausa ante tantas tensiones para descansar y tomar decisiones en tu vida sentimental. Esa persona también necesita evaluar y reconocer sus errores.

Horóscopo Libra este domingo (24 de septiembre-23 de octubre)

No estás sintiendo el cariño y la atención que esperas de esa persona con la que intentas reconciliarte. Es posible que ella no sea consciente del error que comete. Habla y podrá entenderte.

Horóscopo Escorpio este domingo (24 de octubre-22 de noviembre)

Organiza bien tus horarios. Es posible que tengas distintos compromisos que atender y las horas del día corren muy rápido. Si te distraes, podrías perder tiempo valioso. Evítalo y ordénate.

Horóscopo Sagitario este domingo (23 de noviembre-21 de diciembre)

Una amistad te invitará a pasar la tarde juntos. Sentirte valorado y escuchado por alguien que aprecias cambiará tu ánimo. Cuidado con los excesos en comida o bebida; sé mesurado.

Horóscopo Capricornio este domingo (22 de diciembre-20 de enero)

Te dedicarás a hacer compras y a ordenar la casa para recibir a algunos amigos o familiares. Será una tarde muy amena y divertida. Terminan los conflictos de pareja; vuelve la calma.

Horóscopo Acuario este domingo (21 de enero-19 de febrero)

Es posible que un ser querido hable contigo sobre un tema relacionado con herencias o bienes familiares. Lo que tenga que acordarse será positivo y beneficiará a todos los integrantes.

Horóscopo Piscis este domingo (20 de febrero-20 de marzo)

Hoy se disipan los malos entendidos y llega la claridad a tu vida sentimental. Esa persona asume que se había equivocado en sus juicios y te pedirá disculpas. Volverán la armonía y la confianza.

Jhan Sandoval: horóscopo de este domingo

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este sábado de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento