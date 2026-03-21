Onelia Molina enfrenta la ruptura con Mario Irivarren tras ampay, pero reaparece más fuerte y segura que nunca, luciendo un elegante bikini blanco en redes.

¡Vuelve a brillar! Onelia Molina sorprendió al público durante su visita al set de Mande Quien Mande, luciendo un elegante bikini y mostrando una actitud firme tras su reciente ruptura con Mario Irivarren.

Lejos de alejarse de las redes o de los programas, la modelo reapareció con seguridad, compartiendo en sus plataformas varias fotografías y describiendo cómo ha enfrentado este proceso, además de revelar la inspiración detrás de su impactante look de bikini.

Onelia Molina deslumbra en el set con mágico bikini de encaje floral tras ruptura con Mario Irivarren

A pocos días de anunciar su ruptura, Onelia Molina visitó el set del programa de Laura Huarcayo, acompañada de Karen Dejo, participando en un segmento donde las chicas reality modelaron en pasarela. La atención se centró en Onelia, quien lució un romántico y elegante bikini blanco con capa de encaje floral, confeccionado de manera artesanal.

A través de sus redes, compartió la foto con el mensaje: “Esta semana me tocó vivirla con el corazón en la mano… mucho trabajo por fuera, pero por dentro una verdadera montaña rusa de emociones.” Sobre el bikini, agregó: “En medio de todo, también fui inspiración para ‘Bikini de Impacto’, un trabajo tejido que me recordó lo fuerte, creativa y valiosa que puede ser una mujer, incluso cuando está atravesando momentos difíciles.”

El post finalizó con un emotivo llamado: “Ámense, quiéranse mucho. No se olviden de lo poderosas que son, ni de todo lo que merecen.”

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