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Melcochita defiende su romance con Heydi y lanza contundente mensaje: "No voy a cometer errores del pasado"

Melcochita defendió su relación con Heydi Amado tras críticas por la diferencia de edad y protagonizó un curioso lapsus al llamarla Monserrat.

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    Melcochita defiende su romance con Heydi y lanza contundente mensaje: "No voy a cometer errores del pasado"
    El cómico ha expresado que está pasando el mejor momento de su vida.
    Melcochita defiende su romance con Heydi y lanza contundente mensaje: "No voy a cometer errores del pasado"

    Melcochita decidió responder a los cuestionamientos que surgieron luego de conocerse su relación con Heydi Amado, joven con quien mantiene una marcada diferencia de edad. Fiel a su estilo, el humorista aseguró que no está dispuesto a dejarse afectar por los comentarios negativos y que prefiere enfocarse en el buen momento sentimental que atraviesa.

    El artista sostuvo que no suele opinar sobre la vida privada de otras personas, por lo que espera la misma actitud frente a su romance. “No me meto en la vida de otros, ni estoy opinando ni criticando. No le hago caso a los que hablan sobre mi relación con Heydi. Estoy viviendo un buen momento con ella”, expresó el humorista.

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    Con estas palabras, Pablo Villanueva dejó claro que no piensa dar mayor importancia a las críticas que han circulado en redes sociales y programas de espectáculos. Para él, lo más importante es disfrutar de esta nueva etapa junto a Heydi Amado.

    El cómico también recordó parte de su pasado sentimental y aseguró que esta vez quiere vivir su relación de una manera más tranquila. “Me siento feliz y no voy a cometer los errores del pasado con la otra señora”, comentó, en aparente referencia a su anterior relación.

    Además, Melcochita reveló que por ahora no tiene previsto regresar a Estados Unidos. Según contó, desea concentrarse en sus presentaciones, seguir trabajando y fortalecer el vínculo que mantiene actualmente con Heydi.

    Melcochita se confunde y llama 'Monserrat' a su pareja, Heydi Amado

    Pese a mostrarse feliz con su nueva relación, Melcochita protagonizó un momento incómodo y divertido durante una entrevista para el programa 'Día D'. Mientras hablaba de Heydi Amado y de los temas legales que aún mantiene tras el fin de su matrimonio, el humorista cometió un inesperado lapsus.

    En plena conversación, Pablo Villanueva mencionó por error el nombre de su expareja: “¡Monserrat!”. Al notar la confusión, intentó corregirse de inmediato y agregó: “Monserrat, digo que es la...”.

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    El momento provocó la risa del reportero, quien le pidió tener cuidado con la equivocación. “No te confundas, no te confundas, suave, suave. No te vayas a confundir”.

    Lejos de incomodarse, Melcochita tomó el episodio con humor y explicó que, después de tantos años de convivencia, algunos recuerdos todavía aparecen de manera espontánea. “Es que a veces da esa vaina de acordarse de cosas. He vivido 17 años con la tía y siempre sale algo”, indicó mientras el equipo de producción reía detrás de cámaras.

    La escena no tardó en llamar la atención, pues ocurrió justo cuando el cómico intentaba hablar de su presente sentimental con Heydi Amado. Aun así, Melcochita volvió a dejar claro que se siente tranquilo y decidido a vivir esta nueva etapa sin prestar atención a las críticas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melcochita defiende su romance con Heydi y lanza contundente mensaje: "No voy a cometer errores del pasado"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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