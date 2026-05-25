Melcochita defiende su romance con Heydi y lanza contundente mensaje: "No voy a cometer errores del pasado"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Melcochita decidió responder a los cuestionamientos que surgieron luego de conocerse su relación con Heydi Amado, joven con quien mantiene una marcada diferencia de edad. Fiel a su estilo, el humorista aseguró que no está dispuesto a dejarse afectar por los comentarios negativos y que prefiere enfocarse en el buen momento sentimental que atraviesa.
El artista sostuvo que no suele opinar sobre la vida privada de otras personas, por lo que espera la misma actitud frente a su romance. “No me meto en la vida de otros, ni estoy opinando ni criticando. No le hago caso a los que hablan sobre mi relación con Heydi. Estoy viviendo un buen momento con ella”, expresó el humorista.
LEE MÁS: ¡SE ACABÓ TODO! Suhaila Jad anuncia su separación de André Carrillo con devastador mensaje: "Creyó que podía humillarme, mentirme y destruirme"
Con estas palabras, Pablo Villanueva dejó claro que no piensa dar mayor importancia a las críticas que han circulado en redes sociales y programas de espectáculos. Para él, lo más importante es disfrutar de esta nueva etapa junto a Heydi Amado.
El cómico también recordó parte de su pasado sentimental y aseguró que esta vez quiere vivir su relación de una manera más tranquila. “Me siento feliz y no voy a cometer los errores del pasado con la otra señora”, comentó, en aparente referencia a su anterior relación.
Además, Melcochita reveló que por ahora no tiene previsto regresar a Estados Unidos. Según contó, desea concentrarse en sus presentaciones, seguir trabajando y fortalecer el vínculo que mantiene actualmente con Heydi.
Melcochita se confunde y llama 'Monserrat' a su pareja, Heydi Amado
Pese a mostrarse feliz con su nueva relación, Melcochita protagonizó un momento incómodo y divertido durante una entrevista para el programa 'Día D'. Mientras hablaba de Heydi Amado y de los temas legales que aún mantiene tras el fin de su matrimonio, el humorista cometió un inesperado lapsus.
En plena conversación, Pablo Villanueva mencionó por error el nombre de su expareja: “¡Monserrat!”. Al notar la confusión, intentó corregirse de inmediato y agregó: “Monserrat, digo que es la...”.
PUEDES VER: Koky Belaúnde responde sin filtros sobre su orientación sexual tras REVELAR que tiene esposa e hijas: "Mi entorno sabe quién soy"
El momento provocó la risa del reportero, quien le pidió tener cuidado con la equivocación. “No te confundas, no te confundas, suave, suave. No te vayas a confundir”.
Lejos de incomodarse, Melcochita tomó el episodio con humor y explicó que, después de tantos años de convivencia, algunos recuerdos todavía aparecen de manera espontánea. “Es que a veces da esa vaina de acordarse de cosas. He vivido 17 años con la tía y siempre sale algo”, indicó mientras el equipo de producción reía detrás de cámaras.
La escena no tardó en llamar la atención, pues ocurrió justo cuando el cómico intentaba hablar de su presente sentimental con Heydi Amado. Aun así, Melcochita volvió a dejar claro que se siente tranquilo y decidido a vivir esta nueva etapa sin prestar atención a las críticas.