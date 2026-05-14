El humorista Melcochita , de 90 años, compartió aspectos de su nueva relación con Heydi Amaro, quien reside en su hogar.

Melcochita y Heydi Amado cuentan la verdad de su romance.

Melcochita y Heydi Amado cuentan la verdad de su romance.

Melcochita ha causado revuelo al revelar su romance con Heydi Amado Gálvez, de 22 años, quien también lo asiste como enfermera personal. El reconocido artista confirmó su relación en el programa 'Magaly TV: la firme' y admitió que al principio temía ser rechazado al proponerle ser pareja.

El último fin de semana, ambos fueron captados juntos en una discoteca salsera por el programa de Magaly Medina, donde mostraron gestos de cariño. Está previsto que aparezcan este miércoles 13 de mayo en ATV.

Melcochita detalla su conexión con Heydi, de 22 años

En el avance del programa, Melcochita, de 90 años, habló sobre su relación con Heydi Amado Gálvez. “Nos entendemos en la intimidad”, comentó con humor.

El sonero se mostró feliz en esta nueva etapa de su vida y declaró: “Estoy enamorado de ella”, en referencia a Heydi, antigua amiga de su todavía esposa, Monserrat Seminario.

Melcochita y Heydi Amado tienen una larga amistad. Según Monserrat, Heydi vivió en su hogar y, presuntamente, intentó afectar su matrimonio con Melcochita. Monserrat insinúa que Heydi podría tener intereses económicos en la relación.

Monserrat presenta pruebas de las conversaciones entre Melcochita y Heydi

Monserrat Seminario, aún esposa de Melcochita, mostró en el programa de Magaly Medina conversaciones entre el cómico y Heydi, en las que se prodigaban frases cariñosas, lo que sugiere que su relación comenzó tiempo atrás.