Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Senamhi alerta descenso extremo de temperaturas: Lima y 17 regiones llegarían hasta los -12 °C

Padre de Gabriel Meneses revela DELICADO ESTADO del chico reality tras ESCALOFRIANTE CAÍDA en EEG

El padre del concursante de 'Esto es guerra' informa sobre la posible necesidad de cirugía después de una tomografía inicial. ¿Cuál es su estado actual?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Padre de Gabriel Meneses revela DELICADO ESTADO del chico reality tras ESCALOFRIANTE CAÍDA en EEG
    Caida de gabriel meneses en Esto es Guerra
    Padre de Gabriel Meneses revela DELICADO ESTADO del chico reality tras ESCALOFRIANTE CAÍDA en EEG

    La grave caída de Gabriel Meneses en una competencia de 'Esto es guerra' ha desatado alarma. El incidente, transmitido en vivo, se discutió en 'Magaly TV: la firme', donde se brindaron detalles sobre el estado del joven.

    Lo que empezó como una prueba normal se convirtió en un momento crítico cuando Gabriel impactó contra el borde de la piscina. Las imágenes causaron preocupación entre sus compañeros y espectadores.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Defensa de Pamela López confirma que hijos de Christian Cueva hablan así de Pamela Franco: "A ningún niño le gusta ver..."

    Fracturas en la columna de Gabriel Meneses

    Magaly Medina indicó que Gabriel podría haber sufrido una fractura en la columna debido al golpe y que los especialistas aún analizan su caso. “Tiene fracturadas una o dos vértebras, según comentó en 'Esto es guerra'. Siente los pies, pero espera el diagnóstico final. Le hicieron una resonancia y los médicos decidirán sobre una posible operación”, señaló.

    Medina subrayó los peligros de afectar la columna y sugirió la gravedad de la situación. “Una lesión en la columna puede significar no volver a caminar nunca más”, declaró.

    Horas después, Gabriel apareció para explicar su situación actual y confirmar el diagnóstico de los médicos. “Tengo fractura en las vértebras. Los resultados de la resonancia dirán si es una o dos, pero hay fractura”, afirmó.

    Testimonio del padre de Gabriel Meneses sobre su estado

    Javier Meneses, padre de Gabriel, habló sobre el delicado estado de su hijo tras el accidente. Según indicó, una tomografía inicial mostró una lesión en una vértebra, aunque esperan los resultados completos para decidir si es necesaria una cirugía.

    “La tomografía mostró fractura en L2, que es una vértebra. La situación es complicada”, explicó con evidente preocupación. Agregó que los médicos ya le advirtieron a Gabriel sobre la posibilidad de una operación debido a la gravedad de la caída.

    “La resonancia dirá más, pero el médico mencionó que posiblemente deban operarlo”, apuntó. El padre también mencionó que Gabriel está afectado emocionalmente por este difícil momento a tan corta edad. “Obviamente no quiere operarse, siendo joven el impacto fue duro”, comentó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Padre de Gabriel Meneses revela DELICADO ESTADO del chico reality tras ESCALOFRIANTE CAÍDA en EEG
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Farfán revela las razones detrás de su decisión de bajar la pensión de su hija con Darinka y genera polémica: "Ella tiene ingresos propios"

    Defensa de Pamela López confirma que hijos de Christian Cueva hablan así de Pamela Franco: "A ningún niño le gusta ver..."

    Cueva llega con policías a casa de Pamela López tras ser prohibido por su exsuegra auxiliar a su hija ENFERMA y estalla la polémica

    Susy Díaz expone las deudas de Florcita y lanza fuerte advertencia: "Que se mate trabajando"

    ¿Se acabó el amor? Pamela Franco expone dolorosa realidad con Christian Cueva: "Él no ha pasado la página"

    Lo más vistos en Farándula

    Tamara Sánchez De la Madrid, hija de Jessica Newton SORPRENDE al oficializar su romance y las redes estallan

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;