El padre del concursante de ' Esto es guerra ' informa sobre la posible necesidad de cirugía después de una tomografía inicial . ¿Cuál es su estado actual?

La grave caída de Gabriel Meneses en una competencia de 'Esto es guerra' ha desatado alarma. El incidente, transmitido en vivo, se discutió en 'Magaly TV: la firme', donde se brindaron detalles sobre el estado del joven.

Lo que empezó como una prueba normal se convirtió en un momento crítico cuando Gabriel impactó contra el borde de la piscina. Las imágenes causaron preocupación entre sus compañeros y espectadores.

Fracturas en la columna de Gabriel Meneses

Magaly Medina indicó que Gabriel podría haber sufrido una fractura en la columna debido al golpe y que los especialistas aún analizan su caso. “Tiene fracturadas una o dos vértebras, según comentó en 'Esto es guerra'. Siente los pies, pero espera el diagnóstico final. Le hicieron una resonancia y los médicos decidirán sobre una posible operación”, señaló.

Medina subrayó los peligros de afectar la columna y sugirió la gravedad de la situación. “Una lesión en la columna puede significar no volver a caminar nunca más”, declaró.

Horas después, Gabriel apareció para explicar su situación actual y confirmar el diagnóstico de los médicos. “Tengo fractura en las vértebras. Los resultados de la resonancia dirán si es una o dos, pero hay fractura”, afirmó.

Testimonio del padre de Gabriel Meneses sobre su estado

Javier Meneses, padre de Gabriel, habló sobre el delicado estado de su hijo tras el accidente. Según indicó, una tomografía inicial mostró una lesión en una vértebra, aunque esperan los resultados completos para decidir si es necesaria una cirugía.

“La tomografía mostró fractura en L2, que es una vértebra. La situación es complicada”, explicó con evidente preocupación. Agregó que los médicos ya le advirtieron a Gabriel sobre la posibilidad de una operación debido a la gravedad de la caída.