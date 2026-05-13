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Defensa de Pamela López confirma que hijos de Christian Cueva hablan así de Pamela Franco: "A ningún niño le gusta ver..."

El defensor de Pamela López argumenta mientras ella permanece en 'La Granja VIP', refutando las acusaciones de "alienación parental" de Christian Cueva.

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    Defensa de Pamela López confirma que hijos de Christian Cueva hablan así de Pamela Franco: "A ningún niño le gusta ver..."
    Defensa de Pamela López confirma que hijos de Christian Cueva hablan así de Pamela Franco
    Defensa de Pamela López confirma que hijos de Christian Cueva hablan así de Pamela Franco: "A ningún niño le gusta ver..."

    Debido a que Pamela López está aislada en ‘La Granja VIP Perú’, su abogado ha respondido a las afirmaciones hechas por Christian Cueva durante su reciente entrevista en ‘Amor y Fuego’. Desde el podcast ‘Q’ Bochinche’, el representante de la empresaria afirmó que los hijos de López con el futbolista sí conversan sobre Pamela Franco, actual pareja de Cueva.

    El abogado explicó que los niños no sufren “alienación parental” como alega Cueva, sino que están afectados por la exposición pública de su papá con la cantante.

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    Abogado detalla por qué los menores mencionan a Pamela Franco

    El tema se tocó cuando Ric La Torre del ‘Q’ Bochinche’ indagó sobre las declaraciones de Cueva, quien considera que López pone a los niños en su contra. La defensa de la empresaria detalló cómo organiza el tiempo de los niños para que puedan hablar con su padre.

    El abogado afirmó que no existe rechazo hacia el futbolista, pero sí incomodidad por su imagen pública con su nueva pareja. Cueva tiene una foto de perfil junto a Franco que, según el abogado, podría ser motivo de conversaciones incómodas para los menores. “No es que haya rechazo, pero ver a un padre con otra persona siempre es incómodo para un niño”, comentó.

    El representante dijo que el hijo de ‘Aladino’ no pudo ver a su padre la tarde de su cumpleaños debido a tareas escolares. Aclaró que no se prohibió la reunión con Cueva, pero los niños se sienten molestos cuando son filmados. “Al parecer, los filman cuando llegan, y eso les desagrada a los niños. Intento que le comuniquen esto a Christian directamente”, señaló.

    SOBRE EL AUTOR:
    Defensa de Pamela López confirma que hijos de Christian Cueva hablan así de Pamela Franco: "A ningún niño le gusta ver..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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