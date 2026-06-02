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Actualidad - ES OFICIAL | ONPE cambió locales de votación para 136 mesas: Conoce dónde te tocará votar

ALERTA | ONPE anuncia cambio de ubicación de 386 mesas electorales: Conoce si tu centro se verá afectado

El jefe provisional de la ONPE, Bernardo Pachas, confirmó el traslado de 386 mesas de votación en Perú para la segunda vuelta del 7 de junio del 2026, con el objetivo de mejorar la participación ciudadana.

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    ALERTA | ONPE anuncia cambio de ubicación de 386 mesas electorales: Conoce si tu centro se verá afectado
    ONPE anuncia cambio de ubicación de 386 mesas electorales
    ALERTA | ONPE anuncia cambio de ubicación de 386 mesas electorales: Conoce si tu centro se verá afectado

    Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), oficializó el cambio de ubicación de 386 mesas de votación a nivel nacional. La medida busca facilitar la concurrencia de los votantes a sus respectivos centros durante la segunda vuelta electoral del domingo 7 de junio del 2026.

    Pachas explicó que "la reasignación se llevó a cabo por circunstancias como la ocupación de locales en universidades nacionales", y destacó que, aunque el número es significativo, la intención es minimizar al máximo el desplazamiento del electorado.

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    La ONPE realiza cambios significativos en las mesas de votación en Perú: conoce los nuevos centros

    En una declaración a Andina, Pachas detalló que los cambios se realizaron principalmente en Lima y Callao, así como en la región Ucayali. Este ajuste también afectó a varios sectores de la capital, entre ellos Jesús María, Lince, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo, Magdalena del Mar, Lurigancho y Ventanilla. A continuación, te presentamos la lista actualizada de locales y mesas de votación:

    Lurigancho

    • La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) ya no será un lugar de votación. Ahora, los centros designados son el Colegio de Aplicación Experimental de la UNE y la IEP Nuevo Mundo.

    Ventanilla

    • La IE Villa Los Reyes ha sido reemplazada por la IE 3720 Parroquial Nuestra Señora de la Misericordia como sede electoral.

    Jesús María

    • Del parque Cáceres, en la cuadra 6 de la av. Cuba, ahora se utilizará la IEP Saco Oliveros - Cuba, ubicada en la misma avenida, número 531-543.

    Lince

    • Los electores del parque Gran Mariscal Ramón Castilla, en el Jr. Joaquín Bernal, pasarán al CE Parroquial Santa Rosa de Lima, en la calle Almirante Guisse 2150.
    • Del parque del Bombero, en la av. César Canevaro 1400, se trasladarán a la IE 1057 José Baquijano y Carrillo, en el Jr. Manuel Gómez 651.
    • Los votantes del parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo, en la av. Juan Pardo de Zela 500, serán redirigidos a la IE 1059 María Inmaculada, en la av. Militar 1862.
    • Desde el parque Santos Dumont, en la calle Los Tulipanes 200, serán trasladados a la IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio, en la av. Prol. Iquitos 2139.

    Miraflores

    • Del boulevard Tarata, en la av. José Larco, se reasignará a la IE 7003 Manuel Fernando Bonilla, en la calle Manuel Bonilla 282.
    • Desde el parque Miguel Grau, en el Malecón de la Marina, los votantes irán a la IE 7008 Scipión E. Llona, en la calle Enrique Palacios.
    • Del parque Tradiciones Peruanas, se reubicará a la IE Federico Villareal, en la av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376.
    • Desde el parque Ramón Castilla, también serán trasladados a la IE Federico Villareal, en el mismo lugar.
    • Del parque John F. Kennedy, se trasladará a la IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria, en la calle 15 de Enero 330.

    Ucayali

    • La Universidad Nacional de Ucayali ya no servirá como punto de votación. Ahora se asignó el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Suiza.

    ¿Cómo verificar si mi centro de votación ha cambiado para la segunda vuelta electoral 2026?

    Para verificar posibles cambios en sus centros de votación, la ciudadanía debe visitar el portal oficial de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio. Al ingresar con su número de DNI, podrá confirmarlos. Se recomienda asistir el día de las elecciones con su DNI físico, de 7.00 a. m. a 5.00 p. m.

    ¿Cómo saber si ONPE cambio mi local de votación para la segunda vuelta electoral 2026?
    ¿Cómo saber si ONPE cambio mi local de votación para la segunda vuelta electoral 2026?
    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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