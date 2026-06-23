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Tula Rodríguez DEJA EN SHOCK al confesar que volvió a enamorarse y revela la identidad de su "nuevo galán": "Se va a casar conmigo"

Seis años después de la muerte de Javier Carmona, Tula Rodríguez revela su emoción por un amor con el que aspira al matrimonio.

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    Tula Rodríguez DEJA EN SHOCK al confesar que volvió a enamorarse y revela la identidad de su "nuevo galán": "Se va a casar conmigo"
    Tula Rodríguez DEJA EN SHOCK al confesar que volvió a enamorarse
    Tula Rodríguez DEJA EN SHOCK al confesar que volvió a enamorarse y revela la identidad de su "nuevo galán": "Se va a casar conmigo"

    Después de que su hija Valentina partiera a Estados Unidos para estudiar, Tula Rodríguez ha comenzado a disfrutar de más independencia. En una entrevista, se detuvo para presentar a su galán y destacó que ahora le avisa a su hija sobre sus propias salidas.

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    Tula Rodríguez se enamora nuevamente y presenta a su galán

    Tula Rodríguez sorprendió al compartir que ha encontrado el amor nuevamente, seis años después de la partida de Javier Carmona, y reveló detalles sobre su interés romántico.

    Rodríguez comentó a América Espectáculos que, ahora que su hija ha viajado, disfruta de más tiempo libre. Indicó que los roles se invirtieron y que ella ahora informa sobre sus salidas.

    Tula Rodríguez confiesa que se enamoró nuevamente y presenta a su galán
    Tula Rodríguez confiesa que se enamoró nuevamente y presenta a su galán

    “Ahora que ya no tengo que estar al pendiente de las salidas de Valentina, le digo: ‘Valentina, voy a salir’”, expresó. Luego de ser elogiada por su figura, comentó que su próximo objetivo es encontrar el amor.

    De manera sorpresiva, Tula reveló que su galán es el productor Marco Díaz, del programa 'Mande quien mande', y aseguró que siente una fuerte atracción hacia él.

    “Lo quiero a él, Marco es. Aunque es difícil, lo convenceré; se va a casar conmigo porque no lo quiero solo como novio”, dijo, dejando al periodista asombrado mientras enfocaba a Marco, quien prefirió mantenerse alejado debido a su trabajo.

    Tula Rodríguez presenta a su galán
    Tula Rodríguez presenta a su galán

    Ella pidió a todos los presentes que confirmaran quién era su interés romántico y señaló a Marco. Sin embargo, él aún no estaba al tanto de todos sus planes. “Marco, ven un momento, todavía no sabe”, comentó con humor. El periodista destacó que el carácter complicado de Marco podría ser un desafío para Tula, quien parece estar preparada para afrontarlo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tula Rodríguez DEJA EN SHOCK al confesar que volvió a enamorarse y revela la identidad de su "nuevo galán": "Se va a casar conmigo"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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