Tula Rodríguez DEJA EN SHOCK al confesar que volvió a enamorarse y revela la identidad de su "nuevo galán": "Se va a casar conmigo"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Después de que su hija Valentina partiera a Estados Unidos para estudiar, Tula Rodríguez ha comenzado a disfrutar de más independencia. En una entrevista, se detuvo para presentar a su galán y destacó que ahora le avisa a su hija sobre sus propias salidas.
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Tula Rodríguez se enamora nuevamente y presenta a su galán
Tula Rodríguez sorprendió al compartir que ha encontrado el amor nuevamente, seis años después de la partida de Javier Carmona, y reveló detalles sobre su interés romántico.
Rodríguez comentó a América Espectáculos que, ahora que su hija ha viajado, disfruta de más tiempo libre. Indicó que los roles se invirtieron y que ella ahora informa sobre sus salidas.
“Ahora que ya no tengo que estar al pendiente de las salidas de Valentina, le digo: ‘Valentina, voy a salir’”, expresó. Luego de ser elogiada por su figura, comentó que su próximo objetivo es encontrar el amor.
De manera sorpresiva, Tula reveló que su galán es el productor Marco Díaz, del programa 'Mande quien mande', y aseguró que siente una fuerte atracción hacia él.
“Lo quiero a él, Marco es. Aunque es difícil, lo convenceré; se va a casar conmigo porque no lo quiero solo como novio”, dijo, dejando al periodista asombrado mientras enfocaba a Marco, quien prefirió mantenerse alejado debido a su trabajo.
Ella pidió a todos los presentes que confirmaran quién era su interés romántico y señaló a Marco. Sin embargo, él aún no estaba al tanto de todos sus planes. “Marco, ven un momento, todavía no sabe”, comentó con humor. El periodista destacó que el carácter complicado de Marco podría ser un desafío para Tula, quien parece estar preparada para afrontarlo.