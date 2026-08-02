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Ocio - ¡Luto en Nasca! Avioneta con 13 pasajeros se ESTRELLA y confirman que no hubo sobrevivientes

Tragedia en Nasca: esto dijo la empresa aérea tras el fatal accidente que dejó 13 fallecidos: "Hemos mantenido...

Un choque aéreo en las Líneas de Nasca dejó a trece personas fallecidas, entre ellos turistas extranjeros y tripulantes. La aeronave se accidentó durante un sobrevuelo turístico el uno de agosto.

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    El sábado uno de agosto ocurrió un accidente aéreo cuando una avioneta que realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca se estrelló, resultando en 13 personas fallecidas. Aerodiana, la compañía responsable, emitió un comunicado oficial en sus medios sociales.

    "Expresamos nuestro más profundo pesar por el lamentable accidente ocurrido este sábado durante una operación turística sobre las Líneas de Nasca", indicó la empresa. También extendieron su apoyo a los familiares y amigos de los fallecidos, comprometiéndose a brindar la asistencia necesaria en este difícil momento.

    ¿Qué pasará con los vuelos turísticos a Nasca? Aerodiana responde

    En su mensaje, Aerodiana informó que evaluarán la programación de sus vuelos, conforme a las directrices que dispongan las autoridades a raíz del siniestro. Además, la compañía está dispuesta a proporcionar cualquier información que sea requerida para esclarecer las causas del incidente.

    "A lo largo de nuestros 18 años operativos, hemos mantenido un fuerte compromiso con la seguridad de nuestros pasajeros y tripulación. Este trágico evento nos afecta profundamente y reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con las autoridades de manera responsable", afirmaron.

    Comunicado de Aerodiana.
    Comunicado de Aerodiana.

    La Fiscalía de Nasca publica el listado de víctimas

    La colisión sucedió cuando la avioneta realizaba un recorrido turístico sobre las renombradas Líneas de Nasca. Informes preliminares indican que la aeronave perdió contacto tras declarar una emergencia, se estrelló en el área de Pueblo Viejo (Ica) y dejó 13 muertos, incluidos turistas extranjeros y dos tripulantes. A continuación, se presenta la lista de las víctimas identificadas:

    Tripulación

    • Américo Salazar Cuéllar (Piloto) – Peruano
    • Irenka del Carpio (Copiloto) – Peruana

    Pasajeros

    • Elena Sala (58 años) – Italiana
    • Matteo Gianturco (24 años) – Italiano
    • Lorenzo Angelucci (24 años) – Italiano
    • Massimo Angelucci (58 años) – Italiano
    • Cristina María Bianco (57 años) – Italiana
    • Paolo Gianturco (59 años) – Italiano
    • Pietro Gianturco (18 años) – Italiano
    • Hofmann Andreas (78 años) – Alemán
    • Hofmann Gertrud María (77 años) – Alemana
    • Alfredo Avilés Muñoz Yerro (52 años) – Español
    • Ana Isabel Sánchez Muñoz (52 años) – Española

    Las diligencias han comenzado por parte de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca, incluyendo el levantamiento y la identificación de los cuerpos. Además, se coordina el traslado de los restos a la morgue y se establecen contactos con las familias de los fallecidos.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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