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Yahaira Plasencia respalda a empresa que BAJÓ DEL ESCENARIO a Daniela Darcourt: "Son estrictos con..."

Tras la polémica por el retiro de Daniela Darcourt del escenario, Yahaira Plasencia afirmó que este tipo de situaciones no son nuevas.

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    Yahaira Plasencia respalda a empresa que BAJÓ DEL ESCENARIO a Daniela Darcourt: "Son estrictos con..."
    Yahaira Plasencia contra Daniela Darcourt
    Yahaira Plasencia respalda a empresa que BAJÓ DEL ESCENARIO a Daniela Darcourt: "Son estrictos con..."

    Yahaira Plasencia se refirió al incidente que protagonizó Daniela Darcourt durante un concierto en Barcelona, donde fue retirada del escenario antes de terminar su presentación, y salió en defensa de la productora encargada del evento.

    La salsera aseguró que conoce a la empresa desde hace tiempo y la calificó como "muy seria" y "muy estricta con los horarios", recordando que ella también trabajó con esa organización el año pasado.

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    La controversia se originó el 28 de julio durante el festival Perú Salsa All Stars II, realizado en el Olympic Arena de Badalona por las celebraciones de Fiestas Patrias. En videos difundidos en redes sociales se aprecia cómo el volumen de la música de Daniela Darcourt disminuye repentinamente mientras seguía cantando, obligándola a despedirse antes de lo previsto y generando críticas contra la organización.

    Tras la viralización de las imágenes, algunos usuarios afirmaron que la cantante habría llegado tarde al evento. Sin embargo, Darcourt rechazó esa versión y sostuvo que fue la propia producción la que modificó los horarios de los artistas y decidió recortar las presentaciones.

    Al ser consultada por el tema, Yahaira explicó que la misma productora estuvo a cargo de uno de sus conciertos en España el año pasado y destacó la seriedad con la que trabaja. "Es una productora muy seria, muy buena", afirmó.

    Además, indicó que el cumplimiento estricto del cronograma es una característica de esa empresa y recordó que no es la primera vez que ocurre un episodio similar. Según contó, el año pasado la agrupación Son Tentación también vio reducida su presentación por la misma razón, aunque ese hecho no tuvo mayor repercusión mediática. Con ello, Plasencia dio a entender que lo ocurrido con Daniela Darcourt responde a una política habitual de la organización y no a un caso aislado.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yahaira Plasencia respalda a empresa que BAJÓ DEL ESCENARIO a Daniela Darcourt: "Son estrictos con..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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