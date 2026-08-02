Yahaira Plasencia respalda a empresa que BAJÓ DEL ESCENARIO a Daniela Darcourt: "Son estrictos con..."

Tras la polémica por el retiro de Daniela Darcourt del escenario, Yahaira Plasencia afirmó que este tipo de situaciones no son nuevas.

Yahaira Plasencia se refirió al incidente que protagonizó Daniela Darcourt durante un concierto en Barcelona, donde fue retirada del escenario antes de terminar su presentación, y salió en defensa de la productora encargada del evento.

La salsera aseguró que conoce a la empresa desde hace tiempo y la calificó como "muy seria" y "muy estricta con los horarios", recordando que ella también trabajó con esa organización el año pasado.

La controversia se originó el 28 de julio durante el festival Perú Salsa All Stars II, realizado en el Olympic Arena de Badalona por las celebraciones de Fiestas Patrias. En videos difundidos en redes sociales se aprecia cómo el volumen de la música de Daniela Darcourt disminuye repentinamente mientras seguía cantando, obligándola a despedirse antes de lo previsto y generando críticas contra la organización.

Tras la viralización de las imágenes, algunos usuarios afirmaron que la cantante habría llegado tarde al evento. Sin embargo, Darcourt rechazó esa versión y sostuvo que fue la propia producción la que modificó los horarios de los artistas y decidió recortar las presentaciones.

Al ser consultada por el tema, Yahaira explicó que la misma productora estuvo a cargo de uno de sus conciertos en España el año pasado y destacó la seriedad con la que trabaja. "Es una productora muy seria, muy buena", afirmó.